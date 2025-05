Une scène irréelle en Maine-et-Loire : 4 000 lapins s’échappent

Scène improbable ce lundi matin sur une départementale tranquille du Maine-et-Loire : un camion transportant des milliers de lapins a terminé sa course dans un fossé, déclenchant une véritable ruée de rongeurs. Loin de leur sombre destination, les petites boules de poils se sont offert un moment de liberté inespéré.

Une envolée de lapins entre champs et buissons

L’histoire s’est déroulée sur la D762 entre Villedieu-la-Blouère et Montfaucon-Montigné, non loin de Cholet. Sur cette route campagnarde paisible, un camion rempli de lapins en route vers un abattoir des Deux-Sèvres a, pour une raison encore indéterminée, quitté la route avant de finir dans un fossé. Et là, surprise générale : pas moins de 4 000 lapins se trouvaient à bord, entassés dans des caisses de transport.

Le choc a secoué le véhicule, déboîtant les caisses et libérant une foule poilue en mode Mission Impossible version lagomorphes. Résultat : une nuée de lapins affolés gambadant dans tous les sens, comme dans un prime chaotique de Secret Story où tout le monde découvre la vie en liberté.

Les renards du coin se frottent déjà les pattes

Depuis l’accident, on a vu des lapins s’inviter dans les jardins, traverser les champs ou encore se planquer sous les haies comme de véritables ninjas à grandes oreilles. Les voisins du coin ont été appelés à la vigilance par les autorités, car évidemment, croiser un lapin en train de grignoter vos fraises du potager… c’est pas si commun en pleine semaine.

À voir Carla Bruni frôle la catastrophe au Festival de Cannes

Mais cette liberté soudaine que spectaculaire pose quelques soucis. D’abord, elle représente une perte sèche pour l’entreprise propriétaire des animaux, qui voit une bonne partie de sa cargaison filer sans demander leur reste.

Ensuite, ça devient un casse-tête pour les services de ramassage : attraper un lapin affolé dans un champ, même pour des pros, c’est loin d’être une balade de santé. C’est un peu comme rattraper une candidate de Love Island qui vient de perdre son micro : rapide, flou, et légèrement désespérant.

Une “échappée belle” qui donne le sourire… mais pas à tout le monde

La société destinataire des lapins essaye encore de comptabiliser le nombre d’animaux manquants. En attendant, plusieurs équipes sillonnent la campagne pour tenter de retrouver les rescapés.

D’après les premiers retours, il en manquerait un paquet et certains habitants auraient déjà dû repousser quelques squatteurs poilus venus s’installer dans leur haie ou leur garage.

À voir Andy Murray, le héros discret des Britanniques marqué à vie après ce choc

Bon, on ne va pas se mentir : même si c’est une galère pour pas mal de gens, cette mini-révolte des lapins a tout d’un scénario à la Disney. C’est improbable, c’est mignon, et ça raconte à sa façon une belle revanche sur un destin tout tracé. On imagine déjà ces petits Houdini à fourrure établir des bases secrètes dans les champs et organiser leur propre version de Koh-Lanta, version instinct de survie mais sans caméra.

À noter si tu habites dans le coin : si tu vois passer une colonie de lapins dans ton jardin, non, tu ne rêves pas, et non, ce n’est pas une opération commando téléréalité. C’est juste la plus mignonne des fuites organisées.