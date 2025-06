The Walking Dead : 3 morts clés qui bouleversent tout dans l’épisode 5 de Dead City saison 2

Carnage chez les survivants de Manhattan… L’épisode 5 de la saison 2 de The Walking Dead: Dead City a tout renversé sur son passage. Des morts choc, des trahisons, des alliances qui volent en éclats… Tout a changé en un claquement de doigts. Et la suite s’annonce carrément explosive pour notre petite bande de survivants.

Lucia et Roksana : deux cheffes au tapis

C’est simple, dans cet épisode, les leaders tombent comme des mouches. À commencer par Lucia, la boss implacable de la Fédération de New Babylon. Elle pensait mener son petit monde à la baguette, mais c’est terminé. Sa disparition brutale laisse un gros vide côté militaire, pile au moment où il aurait probablement fallu serrer les rangs…

Roksana, de son côté, commandait les Foragers avec poigne. Elle aussi tire sa révérence, et avec elle disparaît toute une faction. C’est la fin d’un équilibre (déjà très fragile) sur l’île. À ce stade, il flotte comme une odeur de chaos — et pas seulement à cause des rôdeurs.

Le Dama sacrifiée par le Croate : grosse claque visuelle

Mais la mort qui nous a le plus scotchés, c’est celle du Dama. On ne s’attendait pas à la voir partir comme ça. Le Croate, son ancien allié devenu ennemi, l’a piégée dans une scène d’une cruauté glaçante. Il la laisse cramer vivante, tranquille, sans détourner le regard. Clairement, cette séquence, c’est du lourd — digne des clashes mythiques entre Jessica et Amélie dans Les Anges à la grande époque.

Symbole fort : en brûlant le Dama, le Croate fait plus que se venger, il détruit une figure de pouvoir symbolique. Et par la même occasion, il s’impose comme une menace bien plus radicale que ce qu’on imaginait.

Hershel, Ginny et Bruegel : des choix difficiles et des destins flous

Dans cette atmosphère bien tendue, Hershel nous brise un peu le cœur. Rongé par le remords (et on le comprend), il regrette amèrement d’avoir balancé sa position, ce qui a attiré les Burazi. C’est le move qui a mis le feu aux poudres et qui a précipité tout le monde vers le carnage. Pas cool, Hershel — mais on te pardonne, va.

Ginny, elle, n’a pas cette chance. Blessée grave lors d’un combat, elle se retrouve en danger de mort. Le groupe est face à un dilemme : la soigner coûte que coûte ou… l’abandonner. Glauque.

Et Bruegel, ce bon vieux Bruegel, qui jouait l’ambiguïté depuis le début, semble enfin choisir un camp. Surprise : il s’allie avec Perlie. Ce petit duo inattendu pourrait bien changer la donne pour la suite. En tout cas, c’est pas un move qui passe crème auprès de tout le monde…

New Babylon vs les rôdeurs : victoire amère et carnage sur le tard

Même les soldats de New Babylon, qui avaient pourtant gagné contre les Foragers, ne s’en sortent pas vraiment. Car bim, une méchante horde de rôdeurs leur tombe dessus… pile au pire moment. Résultat : un paquet de pertes, et une victoire qui a un arrière-goût de cendre.

L’équilibre des forces sur l’île est totalement bouleversé. Les militaires sont dans les choux, les factions se délitent… on se croirait presque dans la tente rouge de Secret Story quand deux clans ennemis doivent cohabiter. Ambiance tendue garantie.

La fin d’un épisode et le début d’un nouveau jeu

Dans les dernières minutes, Bruegel se pointe aux côtés des survivants principaux. Du jamais vu. Ce changement ne fait pas que réorganiser les alliances, il redéfinit totalement la dynamique de survie dans ce Manhattan post-apocalyptique.

Et forcément, on a méga hâte de découvrir la suite. L’épisode 6, prévu pour le 9 juin 2025 à 9h01 en France, s’annonce croustillant. Avec toutes ces morts en série et ces retournements, tout peut arriver. Qui tiendra jusqu’à la fin ? Qui trahira qui ? Allez, on sort le popcorn.