Rats, salariés malades chez Action : pourquoi votre magasin ferme brutalement et comment réagir

Fermeture express pour le magasin Action d’Évry-Courcouronnes ! Ce 22 mai, l’enseigne discount a été contrainte de baisser le rideau en urgence après une infestation XXL de rats. En cause, des conditions sanitaires choquantes qui ont mis en danger la santé de plusieurs salariés. On vous raconte tout sur cet épisode qui fait grincer des dents.

Des rats et des malaises inquiétants

Ambiance de film d’horreur au magasin Action d’Évry-Courcouronnes. L’alerte est tombée après que plusieurs salariés ont ressenti des malaises inquiétants en plein service. Fièvre, nausées, vomissements, et dans certains cas… du sang. Oui, vous avez bien lu. Quatre personnes évacuées par le SAMU, déclenchant la panique dans le personnel comme dans les allées.

Quand une situation devient aussi critique que dans un épisode des Cinquante où tout le monde pète un câble, c’est que le problème est sérieux. Ici, la présence massive de rats n’est pas passée inaperçue, et les causes de ces symptômes sont clairement pointées du doigt : une dératisation mal gérée et des produits toxiques utilisés sans précaution.

Des salariés en mode survie

Au lieu de protéger leur personnel, la direction aurait, selon un syndicaliste, demandé aux employés de nettoyer les lieux après l’intervention d’un dératiseur… sans tenue de sécurité. Pas de masques, pas de gants, rien. Juste les produits chimiques corrosifs, et les rats qu’on n’a pas eu le temps d’oublier.

Résultat ? Des brûlures, des nausées, et des risques graves pour la santé. En interne, ça clashe sévère : certains salariés envisagent déjà des plaintes et ont commencé à récupérer leurs dossiers médicaux pour prouver les négligences subies. Autant dire que l’ambiance n’est pas aux affaires en promo à 1,99€.

Pas une première pour Action

Ce n’est pas le premier couac hygiène pour l’enseigne à bas prix. En décembre déjà, un autre magasin avait fermé ses portes pour des motifs similaires. L’image proprette d’Action prend un sale coup, et son image de paradis du petit prix commence à vaciller.

Entre employés mal protégés, présence anormale de nuisibles et réactions sanitaires extrêmes, la gestion de la crise interroge sérieusement. Si Action cartonne toujours côté ventes (parce que soyons honnêtes, on y trouve des pépites à deux euros), ce *genre d’événement pourrait bien refroidir* les accros du mini prix.

Magasin fermé, clients renvoyés chez eux

Depuis l’incident, un panneau a été collé sur la vitrine pour expliquer au public que le magasin resterait fermé « jusqu’à nouvel ordre ». Traduction : pas de date de réouverture à l’horizon. Les clients habitués du mercredi après-midi ont été priés de repartir gentiment, et les excuses ont été affichées noir sur blanc.

On récapitule :

4 employés malades, dont certains vomissant du sang

Présence confirmée de rats

Produits nocifs nettoyés sans protection

Magasin fermé par décision de la préfecture

Plaintes envisagées par les salariés

Bref, c’était pas franchement la fête au rayon déco. On espère qu’Action saura réagir vite, parce qu’autant les promos, ça passe crème — mais pas si on doit risquer sa santé pour une bougie parfumée.