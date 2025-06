Mystère non résolu du Tylenol : ce docu Netflix révèle les zones d’ombre clés de l’enquête

En remettant à l’honneur une affaire criminelle qui a glacé l’Amérique, Netflix frappe fort avec Cold Case : les meurtres au Tylenol. Ce documentaire haletant retrace une série d’empoisonnements survenus en 1982, qui ont semé la panique à l’échelle nationale et mis à l’épreuve les plus grandes agences d’enquête du pays. Retour sur un mystère glaçant, toujours sans réponse.

Une journée, 7 morts, une pilule mortelle

Dimanche noir à Chicago. Le 29 septembre 1982, sept personnes perdent la vie en l’espace de vingt-quatre heures après avoir ingéré des capsules de Tylenol Extra Fort. Parmi les premières victimes, Adam Janus, 27 ans, décède brutalement dans la petite ville d’Arlington Heights.

Quelques heures plus tard, son frère et sa belle-sœur, accablés par la nouvelle, prennent un cachet du même flacon pour calmer leur stress… et succombent eux aussi.

Mais le drame ne s’arrête pas là. Une fillette de 12 ans, Mary Kellerman, ainsi que trois autres personnes, meurent dans des circonstances identiques. À chaque fois, un dénominateur commun : du Tylenol contaminé au cyanure de potassium, un poison chimique extrêmement mortel. En pleine période de confiance aveugle envers les médicaments vendus librement en pharmacie, le choc est immense.

L’empoisonnement, un sabotage soigneusement orchestré

Très vite, les enquêteurs comprennent que cette affaire dépasse le cadre d’un simple lot défectueux. Les boîtes empoisonnées proviennent en effet de différents entrepôts de distribution, écartant l’hypothèse d’un problème lié à la fabrication.

On soupçonne alors qu’un individu ait délibérément modifié les flacons à l’intérieur même des points de vente, peut-être en remettant des capsules empoisonnées dans des emballages neufs, pour ensuite les replacer dans les rayons.

Cette stratégie sadique nécessite une organisation quasi militaire. C’est là qu’on bascule de la tragédie au thriller : un criminel inconnu manipule la chaîne de vente pour tuer au hasard. Ce qui, dans un premier temps, ressemble à un empoisonnement localisé, devient une alerte nationale.

Johnson & Johnson rappelle plus de cinq millions de boîtes de Tylenol, et vend désormais leurs médicaments exclusivement sous emballages scellés. Encore aujourd’hui, cette affaire est citée comme le début de la sécurité moderne autour des médicaments.

Un chantage étrange et un suspect au profil inquiétant

Quelques jours après les décès, un courrier glaçant est reçu par le siège de Tylenol. Il réclame un million de dollars en échange de l’arrêt des attaques. L’auteur de la lettre, James Lewis, est rapidement identifié grâce à l’analyse de son écriture. Son profil? Un homme déjà trempé dans d’autres démêlés judiciaires, au passé trouble, et avec clairement quelques casseroles au compteur.

Le problème, c’est que Lewis nie en bloc toute implication dans les meurtres. Il admet avoir envoyé la lettre, mais affirme qu’elle a été expédiée avant que les décès ne soient connus du public. Bluff? Coïncidence? Tentative désespérée de surfer sur la souffrance des autres? L’enquête piétine car malgré les suspicions, aucune preuve tangible ne le relie aux flacons empoisonnés.

En 2009, le FBI récupère son ADN pour l’analyser et le comparer à des traces retrouvées sur les preuves matérielles. Mais contre toute attente, les résultats ne sont jamais communiqués. Autant dire que ça sent le sabotage judiciaire à plein nez. Une zone d’ombre qui continue d’alimenter les théories les plus folles.

Un cold case toujours brûlant

D’autres suspects ont été évoqués au fil du temps, notamment Roger Arnold, un homme retrouvé en possession de cyanure. Mais une fois encore, faute de preuves solides, il est écarté. James Lewis, quant à lui, écope seulement d’une peine pour chantage, et meurt en 2023 sans avoir été officiellement lié aux assassinats. Un sacré twist final pour un personnage aussi intrigant qu’ambigu.

Quarante ans plus tard, et malgré les efforts conjoints de la police de Chicago, du FBI et de la Food and Drug Administration, cette affaire reste irrésolue. Un véritable fantôme judiciaire, dont le parfum toxique continue de flotter dans les esprits comme les pilules dans les flacons. À la manière d’un secret dans Secret Story, mais en beaucoup, beaucoup plus glauque.

Alors si vous aimez les énigmes qui vous retournent le cerveau, préparez votre plaid et laissez-vous happer par ce docu aussi fascinant qu’effrayant. Mais p’tit conseil d’ami : avant de prendre un Doliprane, vérifiez deux fois la boîte…