Épisode 5 de Plaine Orientale : date, heure et rebondissements clés sur Canal+

La mini-série Plaine Orientale, diffusée sur Canal+, revient en force avec un épisode 5 qui promet de faire trembler les maquis corses. Après avoir planté un décor sulfureux entre secrets de famille, règlements de compte et réseaux parallèles, l’intrigue s’apprête à basculer. Rendez-vous le 16 juin à 9h01 pour une suite qui sent la poudre.

Reda dans la ligne de mire

Après un épisode 4 riche en manigances, l’heure n’est plus à la discrétion pour Reda Campana. Toujours en cavale entre ses souvenirs et ses plans de business parallèles, notre héros au passé bien chargé voit ses petites combines commencer à titiller les radars du pôle antimafia. Franchement, on sentait que ça allait clasher sévère tôt ou tard.

En parallèle, Inès, sa demi-sœur magistrate (oui oui, c’est toujours aussi tordu), commence à briller côté boulot. Après avoir mené sa filature dans les quartiers chauds de Lupino, elle décroche enfin un merci officiel de la juge Maertens.

Attention, sa couverture pourrait bien sauter : Eva Maertens grenouille sévère et commence à flairer des incohérences dans les rapports d’Inès. Ça sent le roussi niveau confiance.

Alexandra, cœur en vrac

Côté sentiments, le feuilleton sentimental continue de nous régaler. Alexandra, toujours partagée entre son amour de jeunesse Reda et son mari Jean-Do Guerrieri, va faire une découverte qui change tout. Un petit message qui traîne innocemment sur le téléphone de Jean-Do pourrait bien faire péter le vernis d’un mariage bancal. Et évidemment, qui se retrouve dans les bras de qui ? On vous laisse deviner… Avouez, ça vous rappelle un peu les triangles amoureux chelous de Love Island.

Pendant que Reda joue les indépendants et qu’Inès jongle entre loyauté fraternelle et mission judiciaire, leur papa n’a plus trop le luxe d’hésiter. Pour sauver les meubles, il se résout à pactiser avec l’inévitable César Carlotti, aka le parrain qui tient le nord de l’île dans sa main. Autant dire que ce deal papa-flic-pélican risque de faire des étincelles. Entre trahisons et non-dits, les repas de famille vont vite virer au gros malaise.

Ce qu’on sait déjà sur l’épisode 5, prévu pour le 16 juin à 9h01

Voici les grandes lignes du prochain épisode livré par le synopsis officiel (et spoiler alert : c’est pépite) :

Le pôle antimafia poursuit son investigation sur les trafics de Lupino

poursuit son investigation sur les Inès reçoit enfin la reconnaissance de la juge Maertens

de la juge Maertens Reda continue son trafic en solo , mais commence à être surveillé

, mais commence à être Eva Maertens remet en question l’honnêteté d’Inès

d’Inès Alexandra découvre un message compromettant qui la rapproche de Reda

Un épisode de transition ? Plutôt un point de bascule, avec des sentiments à vif et des menaces judiciaires qui se précisent. Si Reda et Inès espèrent faire tomber Carlotti, il va falloir jouer très serré. À suivre absolument sur Canal+ pour voir comment ça tourne.

