Remake live de Dragons 2025 : ce qui change (et ce qui sublime l’original)

Sorti ce mercredi 11 juin au cinéma, Dragons version 2025 rejoue l’histoire qui nous avait tous émus en 2010. Pas question ici de reboot trop osé ou de scénar inattendu : c’est bien un remake fidèle du film d’animation culte How to Train Your Dragon, avec cette fois des prises de vues réelles impressionnantes. Résultat ? Une claque visuelle qui respecte l’âme du film original tout en lui donnant un nouveau souffle.

Un retour à Beurk, version live et grand spectacle

Réalisé et écrit par Dean DeBlois, déjà derrière le film animé de 2010, ce remake en live action nous ramène sur l’île de Beurk, peuplée de Vikings bourrus et de dragons trop stylés.

L’histoire reste strictement la même : Harold, ado un peu nerd et maladroit, va apprivoiser le redouté Krokmou, le dragon mystérieux. Et oui, leurs aventures sont toujours aussi touchantes, même quand c’est vu en vrai et non dessiné.

Ce qui change, c’est surtout la forme. Les décors naturels sont bluffants et on sent que la prod s’est fait plaisir avec les effets spéciaux. Les créatures volantes, notamment Krokmou version CGI, sont absolument incroyables à l’écran. Si tu avais peur d’un effet cheap, on est totalement à l’opposé : c’est propre, c’est épique, et le duo Harold-Krokmou fonctionne toujours aussi bien.

Une version enrichie mais fidèle à l’original

Par rapport au film animé, cette nouvelle adaptation ajoute environ 27 minutes de contenu. Et franchement, ce n’est pas du remplissage inutile. Ces scènes inédites permettent de mieux comprendre certains personnages secondaires, d’apporter un peu plus de rythme et de nourrir cet univers qu’on adore. Ça donne un côté plus mature à l’ensemble, sans jamais trahir l’émotion initiale. Bref, ça passe crème.

Côté casting, les jeunes acteurs sont tous dans le ton : sincères et attachants, ils évitent les clichés et gardent ce côté “anti-héros” qu’on aimait déjà chez Harold et sa bande. Même les adultes, un peu bourrus façon Stéphane dans Koh-Lanta quand il protège son riz, ont un petit supplément d’âme grâce au jeu plus réaliste.

Et le streaming dans tout ça ?

Si t’espérais te caler devant Dragons (2025) sous ton plaid dès cet automne, on va devoir te calmer direct. Les règles françaises sont très strictes : il faut attendre minimum neuf mois pour que le film arrive sur une plateforme type Disney+ donc pas avant mars 2026.

Et alors sur Netflix ? Là, ce sera plutôt mai 2026, vu que l’attente est de quinze mois après la sortie ciné. À noter : une disponibilité en vidéo à la demande ou via Canal+ pourrait théoriquement débarquer d’ici fin 2025.

Bref, si tu veux vivre ou revivre l’émotion de How to Train Your Dragon version live, pas le choix… direction le ciné, et c’est pas si mal. Parce que visuellement, franchement, ça vaut le détour.