Rinçage nasal risqué : comment éviter l’amibe mortelle de l’eau du robinet

Elle voulait juste se soulager un peu les sinus, et pourtant… Une femme de 71 ans est décédée subitement après avoir été infectée par une amibe ultra-dangereuse, surnommée « mangeuse de cerveau ». Le tout, parce qu’elle avait utilisé de l’eau du robinet pour un simple rinçage nasal depuis le réservoir de son camping-car. Oui, vous avez bien lu.

Une infection rarissime mais foudroyante

Cette histoire glaçante vient tout droit du Texas et a été relayée par NBC News et le Centre pour le contrôle et la prévention des maladies (CDC). La septuagénaire, dont le nom n’a pas été révélé, utilisait une technique très courante chez ceux qui souffrent de sinusites chroniques : le rinçage des fosses nasales à l’aide d’un petit dispositif. Le hic ? L’eau utilisée n’était pas stérile, mais directement prélevée dans le réservoir de son camping-car.

Le problème, c’est que cette eau contenait probablement une petite terreur microbienne qu’on appelle Naegleria fowleri. Cette amibe vit naturellement dans les eaux douces tièdes, genre lacs, rivières… ou systèmes d’eau peu entretenus. Quand elle entre par le nez, elle peut littéralement attaquer le cerveau et provoquer une méningo-encéphalite amibienne primitive. C’est un mot très long pour décrire une infection extrêmement agressive et souvent mortelle.

La patiente a développé en quelques jours une fièvre persistante, des maux de tête très violents, puis des convulsions et une confusion mentale intense. Une hospitalisation en urgence n’a pas suffi : elle est malheureusement décédée huit jours après les débuts des symptômes.

À voir Saison trop plate en 2024 ? Secret Story 2025 relance l’intérêt grâce à ses secrets inédits

Le danger vient parfois d’où on ne l’attend pas

Les médecins ont creusé un peu plus et ils ont déterminé que ce n’était pas exactement l’eau du réservoir du camping-car qui était en cause, mais un tuyau spécial censé contourner ce réservoir pour se connecter directement à l’eau de la ville. Problème : cette installation pourrait avoir échappé aux normes sanitairement… acceptables.

En gros, même si le véhicule avait été alimenté régulièrement depuis son achat en mars, un détail comme un tuyau peut suffire pour que l’amibe s’invite dans vos narines. Et si elle trouve le bon chemin jusqu’au cerveau… c’est la catastrophe.

Résultat : le CDC a rappelé une règle simple mais essentielle pour les sinus sensibles. Quand on veut se nettoyer les naseaux tranquillou, on n’utilise JAMAIS d’eau du robinet non traitée. À privilégier :

L’eau distillée ou stérile, achetée en pharmacie

ou stérile, achetée en pharmacie L’eau bouillie pendant au moins une minute, puis refroidie

pendant au moins une minute, puis refroidie L’eau filtrée avec un système certifié NSF 53 ou NSF 58 contre les cystes microbiens

Un souci minuscule peut virer au cauchemar

Ce cas aussi rare que dramatique fait vraiment froid dans le dos. On se croit safe en faisant un geste anodin à la maison (ou dans un camping-car), et bam, infection ultra-violente. Ça rappelle un peu certaines épreuves de Koh Lanta : tout va bien puis soudain t’es éliminé sans sommation.

À voir Peau irritée après le sport ? Coco Gauff jure par cette crème miracle

Même si ce genre d’infection reste excessivement rare, on parle de quelques cas par an aux États-Unis, cela suffit pour qu’on se pose la question : quels gestes du quotidien peut-on vraiment faire les yeux fermés ? Peut-être pas tant que ça.

En attendant, pensez-y la prochaine fois que vous sortez le neti pot. Mieux vaut perdre 5 minutes à faire bouillir son eau que prendre le risque de croiser un microbe qui ne plaisante pas.