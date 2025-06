Tu trouves le nouveau maillot de l’OM trop classique ? Voici pourquoi il fait l’unanimité

L’Olympique de Marseille vient de lever le voile sur son nouveau maillot domicile pour la saison 2025-2026, et autant dire que c’est une petite pépite pour les amoureux du club. Entre inspiration rétro, hommage à l’histoire phocéenne et clin d’œil appuyé à la ville, Puma tape dans le mille avec une tunique pleine de symboles.

Un look 100 % vintage qui sent bon le Vieux-Port

Le nouveau maillot de l’OM mise tout sur un style old school qui fait franchement plaisir. Pour commencer, on retrouve un col polo façon rétro qui fait son petit effet stylé. Mais surtout, le bleu ciel traditionnel du club fait son grand retour, et ça, ça passe crème auprès des supporters. C’est un bel hommage aux couleurs les plus iconiques du club.

Le blanc immaculé domine, mais il ne vient pas seul : en surimpression, dix anciens logos de l’OM sont subtilement incrustés dans le tissu. Un clin d’œil raffiné qui retrace l’évolution du club depuis ses débuts. En bonus sous le col arrière, on découvre les armoiries de Marseille et sa devise, “Marseille resplendit par ses hauts faits”. Le message est clair : l’OM ne serait rien sans sa ville, et vice versa.

La campagne de lancement façon apéro phocéen

Pas de podium ni de strass pour la promo de cette nouvelle pièce. Puma a joué la carte de la proximité et de la tradition en mettant en scène les joueurs dans une osteria marseillaise. Entre deux pizzas bien garnies, on retrouve notamment Marcel Dib, figure emblématique du club, en train de partager un moment convivial avec l’effectif actuel.

L’idée ? Illustrer la transmission, la fierté et la passion, ces valeurs qui font battre le cœur des supporters de génération en génération. Le tout dans une ambiance décontractée, à la bonne franquette, comme un dimanche midi en famille. On se croirait presque dans Les Marseillais version foot, mais avec un supplément émotion.

Un maillot entre passé glorieux et avenir ambitieux

Si le design se tourne vers l’histoire, le timing de cette révélation, lui, regarde clairement vers l’avenir. En pleine effervescence côté mercato, l’OM vient de s’offrir les services d’Angel Gomes et de CJ Egan-Riley, histoire de muscler l’effectif avant le retour tant attendu en Ligue des Champions. De quoi faire vibrer le Vélodrome dès la rentrée.

Ce maillot devient donc un symbole : enfilé par des joueurs en quête de nouveaux exploits, porté fièrement par les fans les plus fidèles, il incarne l’obsession marseillaise pour le panache et la réussite. En résumé, tradition et ambition font la paire pour cette saison 2025-2026.

À noter pour les fashionistas du ballon rond : le maillot est d’ores et déjà dispo à la vente. Et oui, ça risque de partir aussi vite qu’un but de Payet en pleine lucarne.

