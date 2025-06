Où voir 28 ans plus tard en streaming ?

Vingt ans après avoir traumatisé toute une génération avec ses infectés plus redoutables que jamais, le Virus de la Fureur fait son grand retour au cinéma dans 28 ans plus tard. Prépare-toi à frissonner, car Danny Boyle rempile derrière la caméra et Alex Garland signe un nouveau scénario tendu à souhait. Une suite bien dark qui promet de nous coller à nos sièges.

Le duo de choc est de retour

Souviens-toi : en 2002, 28 jours plus tard révolutionnait le genre du film post-apocalyptique. Un Londres vidé de ses habitants, des zombies (pardon, « infectés ») plus rapides que Kylian Mbappé et une ambiance anxiogène à souhait. C’était noir, c’était sale, c’était culte. Et là, boum, deux décennies et des poussières plus tard, Danny Boyle (le gars qui a aussi signé Slumdog Millionaire, excusez du peu) revient avec une suite encore plus glaçante.

À ses côtés, on retrouve Alex Garland, le scénariste originel devenu entre-temps un grand nom de la science-fiction, notamment grâce à Ex Machina ou Annihilation. Autant dire que ce nouveau 28 ans plus tard est ultra attendu par les fans de frissons et de récits apocalyptiques bien ficelés.

Un monde au bord de l’effondrement total

L’histoire se déroule trente ans après la première fuite du virus depuis un labo militaire. Et entre-temps, spoiler alert : ça ne s’est pas arrangé du tout. L’humanité tente de survivre comme elle peut, confinée dans des zones ultra surveillées. L’un des derniers bastions se trouve sur une île, reliée au continent par une route sous étroite surveillance. L’ambiance ? Très Les 100 version british, avec une paix hyper fragile constamment menacée.

À voir Deva Cassel brise le silence sur l’ombre envahissante de Vincent Cassel et Monica Bellucci : Je me sentais étouffée

Mais bien évidemment, ça ne dure pas… Lorsqu’un habitant est envoyé en mission sur le continent, il tombe sur un monde encore plus flippant : les infectés ont muté, ils sont plus fendards du tout, et surtout bien plus dangereux. Plus vifs, plus imprévisibles, plus sauvages… c’est la totale.

Mais ce n’est pas tout : l’humain a encore trouvé le moyen de se tirer lui-même dans le pied, entre cultes chelous, dictatures locales et tests scientifiques borderline. Comme souvent dans les bons films de genre, la vraie menace ne vient pas tant des monstres que de ceux qui prétendent encore être sains d’esprit… Ça clashe sévère.

Un film aussi viscéral que politique

Si t’espérais un petit divertissement gentil pour une soirée popcorn, tu peux passer ton tour. 28 ans plus tard mise à fond sur l’horreur brute et la tension psychologique. Danny Boyle reste fidèle à l’ADN de la saga avec une esthétique froide, des décors post-industriels très « fin du monde sale » et une mise en scène étouffante au possible. Certains plans te feront peut-être penser à The Last of Us, mais avec encore moins de pitié.

Et pourtant, derrière les courses-poursuites flippantes et les scènes de chaos sanglant, le film interroge : dans un monde où les règles se sont effondrées, que reste-t-il de notre humanité ? C’est tout le sel de la saga, et ce nouvel opus s’inscrit parfaitement dans cette lignée intense et dramatique. Bref, c’est pépite pour ceux qui aiment les films qui tachent mais font réfléchir.

Date de sortie et diffusion : faut s’armer de patience

Bonne et mauvaise nouvelle à la fois : le film sortira le 18 juin 2025 dans les salles françaises. Donc on a encore un peu de temps pour re-regarder les deux premiers volets et se rafraîchir la mémoire. En revanche, côté streaming, va falloir prendre son mal en patience. Avec la chronologie des médias en France (aka la règle casse-pieds), 28 ans plus tard ne pourra pas débarquer sur Netflix avant mai 2026. Ouch.

À voir Critiques sur Denis Brogniart : Christophe Beaugrand rétablit la vérité et le défend fermement

Mais tout n’est pas perdu : selon certains accords récents, Canal+ pourrait le diffuser six mois après sa sortie ciné, donc potentiellement dès fin 2025. Autrement dit :

Si tu veux te faire une bonne dose de survival horror chez toi

Garde un œil fin 2025 sur la programmation

Des chaînes cryptées comme Canal+

Et en attendant, replonge-toi dans 28 jours plus tard, histoire de bien te remettre dans l’ambiance. Frissons garantis.