Coupe du monde des clubs : pourquoi Chelsea joue devant un stade vide ?

Chelsea a bien lancé son aventure en Coupe du monde des clubs avec une victoire 2-0 contre le Los Angeles FC, mais ce n’est pas franchement la folie dans les tribunes. Le match s’est déroulé dans un stade quasiment vide, et ça a bien surpris tout le monde… surtout le coach des Blues.

Une victoire sans ambiance pour Chelsea

Sur le papier, c’était prometteur : Chelsea contre le Los Angeles FC d’Olivier Giroud et Hugo Lloris, dans un immense stade aux États-Unis. En vrai ? Le Mercedes-Benz Stadium d’Atlanta sonnait creux.

Seulement 22 000 spectateurs présents, alors que l’enceinte peut accueillir jusqu’à 73 000 personnes. Même les matchs de MLS d’habitude réunissent environ 44 000 fans. Autant dire que l’ambiance n’était pas au rendez-vous.

Enzo Maresca, le coach de Chelsea, n’a pas caché sa surprise : « J’ai trouvé l’ambiance un peu étrange, le stade était presque vide, pas plein. » Une atmosphère bien loin de celle que ses joueurs connaissent en Premier League, où les tribunes sont toujours bien remplies, un peu comme lors d’un prime de la Star Ac‘, quand tout le monde attend le clash entre deux candidats.

Un coach zen malgré tout

Malgré les sièges vides, Maresca est resté pro jusqu’au bout (ça passe crème pour lui) et a préféré mettre l’accent sur l’adaptabilité de son équipe. « Nous devons nous adapter à la situation, à l’environnement.

Vous devez vous adapter lorsque vous jouez dans un stade plein. Il faut s’adapter quand le stade n’est pas plein, mais cela n’a pas d’importance. » Ambiance Koh Lanta : même sans confort, faut avancer !

L’entraîneur n’a pas voulu en faire un drame ni tirer trop vite des conclusions sur ce manque d’engouement. Il rappelle que ce n’est que le début de la compétition et qu’il faut laisser le temps au tournoi de s’installer : « C’est différent à chaque match et je ne pense pas que nous devrions en parler maintenant. Je pense que nous devrions attendre la fin du tournoi pour faire un bilan plus complet. » En gros, calmons-nous, laissons les Bleus faire leur show, ambiance Love Island quand tout le monde veut se gérer tranquille sans drama (en apparence).

Côté terrain, pas de panique pour les fans : Chelsea a assuré l’essentiel. Une victoire 2-0 et des premières minutes sérieuses dans cette Coupe du monde des clubs. Peu d’ambiance dans les tribunes, certes, mais sur la pelouse, les joueurs ont tout donné. On notera l’implication des stars et un collectif bien en place malgré le contexte un peu chelou.

Bref, affaire à suivre. Et qui sait ? Peut-être qu’au prochain match, ça se remplira un peu plus côté gradins. Parce qu’un Chelsea-Giroud-Lloris dans un stade vide, ça a quand même un petit goût de casting raté des Cinquante.