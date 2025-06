Intrigué par 28 ans plus tard ? Voici pourquoi ce nouvel opus va tout changer

Préparez-vous à flipper comme jamais : le virus de la Fureur revient hanter nos cauchemars avec 28 ans plus tard. Ce nouveau chapitre, signé Danny Boyle et Alex Garland, promet un cocktail explosif entre tension psychologique, horreur viscérale et ambiance bien flippante. Et bonne nouvelle, le film arrive en salle le 18 juin 2025 !

Le duo culte de retour aux commandes

Si vous avez encore des sueurs froides rien qu’en repensant à Cillian Murphy errant dans un Londres désert dans 28 jours plus tard, accrochez-vous. Le réalisateur Danny Boyle est de retour derrière la caméra, accompagné d’Alex Garland au scénario, un duo qui avait déjà marqué les esprits en 2002. Vingt-huit ans après le début de la catastrophe, le virus de la Fureur est toujours en embuscade, et autant vous dire qu’il n’a pas perdu sa virulence.

Après avoir joué la carte de l’abandon total dans l’épisode précédent, 28 ans plus tard pousse le délire post-apocalyptique encore plus loin. Cette fois, on suit une communauté retranchée sur une île prétendument “sûre”, coupée du monde par une simple route ultra sécurisée. Ambiance huis clos sous haute tension.

Un virus qui évolue (et pas dans le bon sens)

Vous pensiez que les infectés couraient déjà bien trop vite ? Mauvaise nouvelle, ils sont encore plus rapides et imprévisibles. Le virus a muté, et c’est clairement pas pour devenir plus sympa. En fait, c’est bien pire qu’avant. On est loin des zombies lents à l’ancienne : là, ça bondit, ça charge, et ça mord tout ce qui bouge.

Mais le plus flippant, c’est peut-être pas les contaminés. En explorant ce qu’il reste du continent, un habitant de l’île va croiser des groupes devenus complètement tarés — entre délires religieux chelous, régimes totalitaires flippants et expérimentations scientifiques glauques au possible. Comme dans Koh Lanta quand les alliances partent en vrille, ici, la vraie menace vient souvent des autres humains.

Une ambiance dark au max

Visuellement, Boyle envoie du très lourd. On est sur une esthétique brute, crade, avec des décors post-industriels qui piquent les yeux et mettent direct dans l’ambiance. Et pas de place pour l’optimisme : le monde est littéralement foutu, et ça se voit. Le film tisse un climat d’angoisse constant, où chaque instant peut basculer dans la folie.

À travers cette vision très sombre, le film continue d’interroger l’être humain : que reste-t-il de notre moralité quand tout s’effondre ? En mode Love Island qui vire au cauchemar, chaque personnage doit choisir entre humanité, survie et compromis pas très éthiques. Bref, préparez-vous à des dilemmes hardcore et des scènes qui prennent aux tripes.

Sortie ciné, streaming : ce qu’il faut savoir

Note bien la date : 28 ans plus tard débarque en salle en France le 18 juin 2025. Niveau streaming, va falloir s’armer de patience. En raison de la fameuse chronologie des médias (oui, ce truc relou), le film ne pourra pas arriver sur Netflix avant mai 2026. Snif.

Mais si t’es abonné Canal+, il y a de l’espoir ! Selon les derniers deals, le film pourrait y être dispo dans les six mois après sa sortie ciné. Donc, en fin d’année 2025, avec un peu de chance, tu pourras flipper sous ta couette — si t’as pas peur de dormir les lumières allumées après…