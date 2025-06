SFR va couper son réseau : comment éviter la coupure et changer d’opérateur sans stress

Coup dur pour les abonnés SFR : une panne massive a balayé le réseau mobile lundi 16 juin 2025, empêchant des millions d’usagers de passer des appels ou simplement de se connecter à Internet. Si le bug a été corrigé dans la foulée, la suite des événements risque de chambouler pas mal d’habitudes (et d’abonnements…).

SFR en rade totale : panique générale

Alors qu’on se dirigeait tranquillement vers la pause dej’ du lundi, boom : blackout total pour les clients SFR partout en France. À midi pile, l’opérateur a connu une méga-panne sur son réseau mobile. Et on parle pas d’une petite coupure vite réparée, mais bien d’un chaos numérique dans tout l’Hexagone.

D’après SFR, le bug vient de « dysfonctionnements sérieux » sur le cœur du réseau mobile. En gros, le système a déconnecté plein d’utilisateurs de manière aléatoire, ce qui a provoqué une panne géante. Le directeur de la com’, Nicolas Chatin, a confirmé qu’une équipe technique était sur le coup dès l’après-midi, pour tenter de limiter les dégâts.

Résultat : plusieurs heures dans le flou total pour les abonnés, avant que le service commence doucement à revenir à la normale dans la matinée du lendemain. Mais malgré les réparations, cette panne a laissé une bonne claque à SFR niveau image et confiance…

SFR change de cap : ciao le réseau coaxial

En coulisses, SFR prévoyait déjà une petite révolution. Et avec cette panne, les choses se précipitent. L’opérateur a annoncé vouloir restructurer entièrement son réseau, et ici, on ne parle pas de petits ajustements, mais carrément de basculer vers une nouvelle technologie basée sur une fibre optique très haut débit. Genre, ça passe crème… en théorie.

Dans cette logique, RED by SFR (la marque low-cost de l’opérateur) vient de balancer une info qui fait mal : le réseau coaxial qu’elle utilisait jusqu’à présent sera entièrement abandonné d’ici le 31 décembre 2025. Bye bye le bon vieux câble, place à la fibre tout court.

Les abonnés RED actuels devront donc migrer vers une nouvelle offre fibre optique, même s’ils gardent la même formule d’abonnement. Le hic ? Tout le monde n’est pas concerné (ou plutôt, pas éligible) selon la zone où il habite. Et autant dire que si t’habites un coin mal desservi, tu vas devoir chercher un autre opérateur fissa.

500 000 foyers dans la galère

Concrètement, cette bascule vers le nouveau réseau va impacter environ 500 000 foyers. Ce qui veut dire qu’autant de personnes perdront leur accès à Internet si elles restent chez SFR. Il leur faudra donc migrer… ou changer d’opérateur.

Et même pour ceux qui restent chez RED, tout n’est pas rose. Plusieurs fonctionnalités techniques hyper utiles sont encore dans le flou. On pense notamment à :

L’IPv4 full stack (pratique si tu fais de l’hébergement à la maison),

(pratique si tu fais de l’hébergement à la maison), Le mode bridge (pour connecter ton routeur personnel plutôt que d’utiliser leur box),

(pour connecter ton routeur personnel plutôt que d’utiliser leur box), La stabilité réseau en cas de gaming intensif (coucou les fans de Call of Duty !).

Pour l’instant, SFR n’a pas clarifié ce qu’il adviendra de ces options une fois le réseau coaxial zappé au profit d’un FTTH (Fiber To The Home). Bref, bonjour les incertitudes techniques.

Orange aussi dans la sauce ?

Cette annonce explosive de SFR fait écho à un autre potin technologique qui avait bien agité la techosphère en avril dernier : la potentielle fin du réseau Orange. Résultat, tout le monde flippait de revoir son abonnement, son matos, voire sa série du soir en buffer.

On dirait un épisode de Secret Story version 5G : chaque opérateur joue sa propre stratégie, pendant que nous, pauvres abonnés, on galère à suivre les règles du jeu. Une chose est sûre, pas mal d’utilisateurs vont devoir voter pour un nouveau fournisseur d’accès bientôt… et ça, c’est tout sauf pépite.