CAF juillet : découvrez pourquoi vos aides seront versées plus tôt ce mois-ci

Bonnes nouvelles pour toutes celles et ceux qui comptent sur la CAF chaque mois : en juillet, le versement des aides sera avancé. Une petite surprise qui fait plaisir, surtout à l’approche des vacances d’été. On t’explique tout sur cette modification tout sauf anodine dans le calendrier des allocs.

La CAF change ses plans pour juillet

Normalement, tu le sais peut-être déjà, la CAF verse ses prestations chaque 5 du mois. Ça comprend plein d’aides différentes comme les allocations familiales, l’aide au logement, le RSA, la prime d’activité ou encore les AAH (allocations adultes handicapés). Bref, le coup de pouce indispensable pour plus de 13 millions de foyers français.

Mais cette fois, petit changement au programme : le 5 juillet, c’est un samedi. Et comme il n’y a pas de virement bancaire le week-end, la CAF a décidé de faire simple et d’avancer le paiement au vendredi 4 juillet. Il ne s’agit pas d’un bug ou d’un retard, c’est bien officiel, donc pas besoin de rafraîchir ton appli bancaire 50 fois le samedi matin.

Un timing avantageux pour les bénéficiaires

Ce petit décalage tombe plutôt bien, non ? Juste avant le week-end, et surtout juste avant que beaucoup partent en vacances ou gèrent les grosses dépenses de la rentrée d’été (campings, inscriptions, fournitures, tout ça tout ça).

Ceux qui reçoivent leurs aides pourront donc les toucher un peu plus tôt ce mois-ci, histoire de respirer un peu dans ce contexte économique pas franchement glam.

Et on le rappelle, depuis avril dernier, toutes ces prestations ont été revalorisées pour suivre l’inflation. Le premier versement revalorisé avait eu lieu début mai, et la tendance devrait être confirmée en juillet. Bref, un petit plus qui fait la différence, comme quand Bastos débarque dans une émission et renverse toute la stratégie des candidats des Cinquante. Pépite non ?

À quoi correspondent exactement les aides versées par la CAF ?

Petite piqûre de rappel pour celles et ceux qui ne sont pas encore au taquet sur leurs droits (et ça arrive !). La CAF gère plusieurs types d’aides selon ta position perso et pro :

Les allocations familiales : si t’as un ou plusieurs enfants à charge

: si t’as un ou plusieurs enfants à charge L’aide personnalisée au logement (APL) : pour t’aider à payer ton loyer, peu importe que tu sois locataire ou en colocation

: pour t’aider à payer ton loyer, peu importe que tu sois locataire ou en colocation Le RSA (revenu de solidarité active) : pour les personnes sans ressources suffisantes

: pour les personnes sans ressources suffisantes La prime d’activité : pour compléter les revenus modestes issus d’une activité pro

: pour compléter les revenus modestes issus d’une activité pro L’AAH (allocation adultes handicapés) : pour compenser un handicap limitant le travail

Chacune de ces aides est calculée selon ta situation, évidemment. Alors si tu sens que ton dossier n’est pas à jour ou que tu pourrais avoir droit à une petite aide en plus, c’est le moment de checker ton espace CAF.

Et en parlant d’updates utiles, pense à activer les notifications dans ton appli CAF : ça peut t’éviter de rater une info importante comme celle-ci. Parce que franchement, un virement avancé, ça passe crème quand on gère son budget serré !