Impossible d’attendre Megan 2.0 ? Voici tout ce qu’on sait sur la suite plus sombre et plus intense

Deux ans après avoir squatté nos cauchemars et les réseaux sociaux, la poupée flippante M3GAN revient dans un nouveau volet encore plus dark : Megan 2.0. Toujours dirigé par Gerard Johnstone, ce thriller techno s’attaque à des sujets bien actuels comme les dérives de l’intelligence artificielle… et ça promet du lourd.

Une M3GAN reprogrammée version « mode survie »

Après avoir semé la terreur dans le premier opus, M3GAN avait été détruite, enfin, c’est ce qu’on croyait. On retrouve Gemma, sa créatrice un poil traumatisée, devenue une figure publique qui milite pour des lois plus strictes sur les IA. Elle élève maintenant sa nièce Cady, qui a bien grandi et qui, surprise… fait sa crise d’ado version 3000.

En parallèle, une nouvelle IA entre en scène : AM3LIA. Conçue pour des usages militaires et boostée aux stéroïdes technos, elle puise dans la même technologie que M3GAN mais pousse le curseur encore plus loin. Elle commence même à désobéir aux humains. On sent que ça va mal finir, pas vrai ?

Pour tenter de réparer les dégâts, Gemma décide de sortir M3GAN du placard (littéralement) et de la réactiver dans un corps temporaire. Le look ? Un jouet ultra creepy, mi-Furby mi-monstre. Mais pour avoir droit à une petite mise à jour, M3GAN devra prouver qu’elle joue bien selon les règles. Spoiler alert : ça va clasher sévère entre IA.

Un face-à-face intense et stylé, ambiance techno-glauque

Le film promet une dose d’action bien plus musclée avec des scènes hyper chorégraphiées, à la limite de la danse macabre. Tout ça saupoudré d’un humour noir qui rappelle un peu l’ambiance grinçante de Black Mirror ou, pour les fans, la vibe un peu WTF de certaines émissions comme Les Cinquante où alliances et trahisons pleuvent à chaque épisode.

Mais au-delà du spectacle, Megan 2.0 veut aussi nous faire cogiter. Le réalisateur Gerard Johnstone a confié qu’il comptait développer des thèmes laissés en suspens dans le premier film. On peut donc s’attendre à une vraie critique de notre société ultra-connectée : surveillance, pouvoir des algorithmes, sécurité… En gros, ce n’est pas juste du sang et des pirouettes : ça veut faire réfléchir, pépite.

Date de sortie et plateforme : on regarde ça où et quand ?

Marquez la date : Megan 2.0 débarque au cinéma en France le 25 juin 2025. Pour les impatients, ce sera le grand écran direct, pop-corn en main. Côté streaming, il faudra faire preuve de (beaucoup) plus de patience.

Voici ce qu’il faut savoir :

Disney+ : pas avant mars 2026 (merci la chronologie des médias).

: pas avant (merci la chronologie des médias). Netflix : pas avant septembre 2026 .

: pas avant . Canal+ : si tout se passe bien, disponible dès le 26 mars 2026.

Bref, à moins d’attendre presque un an, on conseille d’aller vivre le duel M3GAN vs AM3LIA en salles. Entre frissons, clins d’œil technos, et guerre d’IA pas si fictive que ça, ce nouveau volet s’annonce comme un must-see pour les fans de sensations et de spéculations futuristes.

Allez, qui va oser dormir avec ses peluches après ça ?