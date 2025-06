Violences dans les stades : comment la nouvelle convention va sécuriser les matchs de foot

Ce mercredi matin, à Beauvau, l’État et la Ligue de football professionnel ont enfin mis tout le monde autour de la table pour signer une convention cruciale. L’objectif ? En finir avec les débordements dans les stades et garantir que les matches de foot se déroulent dans de bonnes vibes et en toute sécurité.

Une signature attendue pour calmer le jeu

Cette convention, attendue depuis un bon moment dans le monde du ballon rond, a été officiellement signée par quatre poids lourds : Bruno Retailleau pour l’Intérieur, Gérald Darmanin pour la Justice, Marie Barsacq côté Sports, et bien sûr Vincent Labrune en mode capitaine pour la LFP. Un carré d’as qui s’est mis d’accord pour mieux encadrer les matches de foot pro, et ça, c’est du sérieux.

Le texte pose tout noir sur blanc : chacun doit prendre ses responsabilités. Les services de l’État, les clubs, les organisateurs de compétitions… Tout le monde devra jouer collectif. Fini les zones grises et les promesses floues, maintenant, c’est clair comme de l’eau de roche.

Des mesures musclées pour rétablir l’ordre dans les tribunes

Concrètement, ce nouveau plan pose plusieurs règles et bonnes pratiques, histoire que le foot reste du sport et pas un champ de bataille. Voici ce qu’on retrouve dans la convention :

Interdiction formelle des chants haineux et banderoles violentes. Clairement, plus question de laisser passer des messages limites en tribunes.

des fauteurs de troubles. On ne rigole plus avec ceux qui viennent semer la , ils seront . Billetterie nominative mise en place progressivement. Chaque billet pourra être associé à une personne précise, histoire d’éviter les accès sauvages.

L’idée, c’est que les supporters viennent vibrer, pas flipper. On se souvient toutes et tous du chaos au Stade de France ou d’autres soirées qui ont viré au drame entre deux cartons rouges. Et avec l’Euro et les JO qui arrivent, pas le droit à l’erreur.

Une réplique bien coordonnée entre institutions

Ce qui fait plaisir, c’est de voir que tout le monde a bossé main dans la main. Le Ministère de l’Intérieur et celui de la Justice, d’habitude pas les premiers à chausser les crampons ensemble, montrent qu’ils peuvent faire équipe quand il s’agit de sécurité. Marie Barsacq a aussi tenu à rappeler que le sport, c’est d’abord un moment de fête, et pour ça, il faut que tout le monde se sente safe. Vincent Labrune, lui, a salué une « étape décisive ».

En bref, tout est mis en place pour que le foot reste un kiff partagé. Parce que franchement, si on peut vibrer à la Star Academy sans que ça clashe dans les gradins, pourquoi pas au Vélodrome ou au Parc ?