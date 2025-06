PSG face à Miami, puis Bayern ou Real : son parcours complet dévoilé

Le tableau final de la Coupe du monde des clubs est enfin connu, et franchement, ça promet du très très lourd. Avec des poids lourds européens, des clubs brésiliens en feu et un PSG plus motivé que jamais, les affiches vont s’enchaîner à un rythme de folie. Et si on regardait plus en détail ce qui attend le club parisien dans la course au trophée ?

Un choc PSG – Inter Miami en huitièmes… et peut-être Messi face à Mbappé ?

Le sort en a décidé ainsi : en huitièmes de finale, le Paris Saint-Germain affrontera l’Inter Miami. Autant dire que c’est la grosse affiche glamour du début de compétition. Même si Messi n’est plus à Paris, ce match sent la revanche et les projecteurs hollywoodiens à plein nez.

Mais ce n’est que le début de l’odyssée. Si les Parisiens passent ce premier test, ils pourraient retrouver le Bayern Munich en quarts de finale — une affiche qui nous rappelle quelques nuits douloureuses (coucou la Ligue des champions). Et si tout se passe bien, le Real Madrid pourrait les attendre en demi-finales. Oui, le Real, le club que toute l’Europe rêve d’éviter, comme dans les Clashs de Secret Story, mais version crampons.

Des grosses pointures sur la route du PSG

Avec neuf clubs européens au rendez-vous des huitièmes, la compétition a sorti les crocs. Le PSG devra faire preuve de sang-froid, d’inspiration et, soyons honnêtes, d’un peu de magie pour s’en sortir.

Ce que ça donne :

Huitièmes de finale : PSG – Inter Miami (29 juin, 18h)

(29 juin, 18h) Quarts possibles : contre le Bayern Munich (si tout se passe bien face à Flamengo)

(si tout se passe bien face à Flamengo) Demi-finales potentielles : Real Madrid , si les Merengues battent Juventus, puis s’imposent en quart

, si les Merengues battent Juventus, puis s’imposent en quart Finale rêvée : Manchester City ou Inter Milan, à moins qu’une surprise ne surgisse comme dans une épreuve des poteaux de Koh Lanta

Les clubs éliminés dès le premier tour, c’est pas pépite

Avant même d’aborder les huitièmes, la Coupe du monde des clubs a déjà fait des victimes. Trois clubs européens se sont fait sortir dès le départ : le FC Porto, l’Atlético de Madrid et le RB Salzbourg. Pour ceux qui suivent les coulisses du ballon rond, c’est la big surprise.

Grosse mention à Al-Hilal, le seul club asiatique qui a réussi à tirer son épingle du jeu en terminant devant Salzbourg. Ils affronteront Manchester City en huitièmes. Autant dire qu’ils vont devoir sortir le grand jeu pour espérer aller plus loin.

Les huitièmes : un programme de stars et de suspense

Voici l’ordre des matchs pour cocher les bonnes dates sur votre agenda :

Palmeiras – Botafogo (28 juin, 18h) : un classico brésilien qui sent la sueur et les jingles de telenovela

(28 juin, 18h) : un qui sent la sueur et les jingles de telenovela Benfica – Chelsea (28 juin, 22h) : un duel européen élégant mais piquant comme une réunion de famille explosive

(28 juin, 22h) : un duel européen comme une réunion de famille explosive PSG – Inter Miami (29 juin, 18h) : c’est LE rendez-vous à ne pas rater

(29 juin, 18h) : c’est LE rendez-vous à Flamengo – Bayern Munich (29 juin, 22h) : gros test pour les Allemands face à un club chaud comme la braise

(29 juin, 22h) : gros test pour les Allemands face à un Inter Milan – Fluminense (30 juin, 21h) : les Italiens devront se méfier de la samba brésilienne

(30 juin, 21h) : les Italiens devront se Manchester City – Al-Hilal (1er juillet, 3h) : rendez-vous nocturne avec les champions d’Europe

(1er juillet, 3h) : avec les champions d’Europe Real Madrid – Juventus (1er juillet, 21h) : du sérieux , du classique, du foot noble

(1er juillet, 21h) : du , du classique, du Borussia Dortmund – Monterrey (2 juillet, 3h) : une affiche curieuse mais explosive

Paris peut le faire… mais ça ne passera pas crème

La route vers la finale ressemble à un véritable marathon en talons aiguilles : tout est possible, mais il va falloir être très très solide. Entre les cadors européens et les clubs brésiliens qui ont clairement les crocs, chaque match sera une bataille.

Les supporters du PSG, sortez déjà vos porte-bonheurs et vos playlists de motivation. Parce que pour atteindre la finale et rêver de trophée, il va falloir du mental, du jeu et surtout… un brin de magie à la “Marseillais vs Le Reste du Monde”.