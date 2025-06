Week-end occupé ? Voici les 7 exploits sportifs à ne absolument pas rater

Ce week-end, les amateurs de sport ont été servis avec un cocktail explosif de victoires, de records et de surprises. Entre la razzia toulousaine en Top 14, la démonstration de force du PSG contre l’Inter Miami ou encore la première victoire de Lando Norris en Formule 1, on a assisté à un vrai festival de performances. Petit résumé pour briller à la machine à café ce lundi matin.

Toulouse, c’est trois fois plus de bonheur

Ils l’ont encore fait. Le Stade Toulousain a décroché son troisième Bouclier de Brennus d’affilée après une finale de malade contre l’Union Bordeaux-Bègles. Une victoire 39-33 après prolongation, dans un Stade de France en fusion. Le match ? Une dose d’adrénaline pure, avec du suspense jusqu’à la dernière minute.

Ce sacre permet à Toulouse de grimper à 24 titres de champion de France. Rien que ça. Le club confirme encore une fois qu’il est THE place to be du rugby hexagonal. Balle en main, ils ont maîtrisé leur sujet même si Bordeaux nous a offert un joli combat. Côté ambiance, on était sur du niveau Star Academy 2023 quand Pierre et Julien se sont clashés dans la salle de danse (ouais, ça date pas tant que ça).

Le PSG s’offre un Messi muet

Petite balade en Floride pour les Parisiens qui ont vécu leur meilleure life en atomisant l’Inter Miami de Lionel Messi, 4 à 0, en Coupe du monde des clubs. Entre efficacité offensive et rigueur défensive, le PSG a envoyé un message clair : ils sont là pour le titre.

Grâce à cette victoire, ils filent tout droit en quarts où ils affronteront le Bayern Munich, qui n’a pas fait dans la dentelle non plus face à Flamengo (4-2). Et là, on peut s’attendre à du très lourd. Messi, de son côté, n’a pas pesé. Côté Miami, c’était plutôt ambiance “Les Cinquante” sans stratégie : pas de rythme, pas d’idées. La suite s’annonce passionnante.

Norris entre dans la cour des grands

En Formule 1, c’est le rookie britannique qui a raflé la mise. Lando Norris a enfin remporté son tout premier Grand Prix, celui d’Autriche, devant son coéquipier Oscar Piastri. Un doublé pour McLaren, et un gros pas en avant pour le jeune pilote qu’on voyait monter en puissance.

Charles Leclerc, fidèle au poste, a pris la troisième place et sauve l’honneur de Ferrari. Le coup de théâtre ? Max Verstappen, le boss du paddock, a été mis hors course dès le départ. Un dimanche à oublier pour lui.

Du côté des Français, seul Esteban Ocon a réussi à grappiller un petit point en finissant 10e avec sa Haas. Ça passe mais on est loin de la zone rouge… d’excitation.

Et pendant ce temps-là, sur les autres terrains…

Parce qu’il n’y a pas que le foot et la F1 dans la vie, voici les autres actus sport du week-end qui valent le détour :

Paul Pogba rejoint officiellement l’ AS Monaco pour deux saisons. On espère que ça passera crème pour lui sur le Rocher.

rejoint officiellement l’ pour deux saisons. On espère que ça passera pour lui sur le Rocher. Olivier Giroud s’apprête à signer au LOSC après un dernier match avec le LAFC . Retour au pays pour le beau gosse .

s’apprête à signer au après un dernier match avec le . Retour au pays pour le . Dorian Godon a été sacré champion de France sur route . Côté féminin, c’est Marie Le Net qui a brillé et décroché son tout premier titre national .

a été sacré . Côté féminin, c’est qui a brillé et décroché son tout . En MotoGP , Marc Marquez a dominé le Grand Prix des Pays-Bas et prend les commandes du championnat . Aucun suspense , c’est une machine .

, a dominé le Grand Prix des Pays-Bas et prend les commandes du . Aucun , c’est une . En tennis , Corentin Moutet s’est incliné en finale à Majorque . Toujours pas de premier titre pour lui, mais ça bosse .

, s’est incliné en finale à . Toujours pas de pour lui, mais . Christian Mbilli a raflé la ceinture WBC par intérim en boxe . Le genre de performance qui fait du bruit .

a raflé la par intérim en . Le genre de qui fait du . Les Lions britanniques ont écrasé leurs adversaires en rugby , à l’inverse des Barbarians , complètement dépassés contre l’Afrique du Sud.

ont écrasé leurs , à l’inverse des , complètement contre l’Afrique du Sud. En basket , les Bleues ont sombré lors de la petite finale de l’Euro. Une fin de tournoi qui fait mal .

, les lors de la petite finale de l’Euro. Une qui fait . La Ligue 1 prépare son plan télé pour la saison prochaine, avec des abonnements déjà ficelés .

prépare son pour la saison prochaine, avec des . John Textor a annoncé vouloir prendre du recul dans ses fonctions à l’ OL . On attend de voir si ça va clarifier la situation du club.

a annoncé vouloir prendre du dans ses fonctions à l’ . On attend de voir si ça va du club. En tennis de table , les frères Lebrun ont brillé avec un titre par équipes pour Nîmes-Montpellier . Service gagnant.

, ont brillé avec un pour . Service gagnant. Enfin, en cyclisme, Mads Pedersen a percuté un enfant lors d’un chrono au Danemark. Plus de peur que de mal, heureusement.

Ce week-end aura été riche, intense et parfois un brin WTF, mais c’est pour ça qu’on adore le sport. La suite s’annonce tout aussi croustillante.