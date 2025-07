Où regarder Megan 2.0 en streaming ?

La poupée flippante la plus stylée du cinéma est de retour : Megan 2.0 arrive au cinéma le 25 juin 2025 et promet de faire encore plus de dégâts… virtuels. Alors, où et quand pourra-t-on la binge-watcher en streaming depuis son canapé ? On t’explique tout, version mise à jour.

Le streaming, c’est pas pour tout de suite

Alors, c’est cool de savoir que M3GAN revient, mais la grande question qu’on se pose tous : quand pourra-t-on la revoir pépère chez soi avec un plaid et du popcorn ? Eh bien, spoiler : va falloir être patient. Très patient.

Voici les infos à retenir :

Sortie ciné française : 25 juin 2025

: 25 juin 2025 Canal+ : possible diffusion à partir du 26 mars 2026

: possible diffusion à partir du 26 mars 2026 Disney+ : pas avant mars 2026

: pas avant mars 2026 Netflix : au plus tôt en septembre 2026

Merci la chronologie des médias bien relou. Donc si tu veux vibrer dès le duel des robots, il faudra faire un petit détour par ton ciné préféré. Mais bon, vu l’ambiance et la mise en scène promises, ça vaut clairement le déplacement. Et qui sait, peut-être qu’un caméo de M3GAN dans une saison future de Secret Story serait la suite logique ? On signe direct.

À voir Carte bancaire perdue ? Voici 3 solutions simples pour retirer de l’argent sans carte

Megan revient et elle n’est pas venue seule

Deux ans après avoir fait frissonner la planète avec ses chorégraphies robotiques flippantes, Megan revient plus badass que jamais. Toujours sous la houlette de Gerard Johnstone, ce deuxième volet s’annonce encore plus déjanté, toujours aussi esthétique, et avec une dimension techno-horrifique qui va faire trembler les murs. Genre, c’est Black Mirror version creepy-poupée.

L’histoire reprend après la fameuse destruction de M3GAN. Gemma, sa créatrice un poil dépassée, est devenue une véritable icône publique, drapée dans son rôle de défenseuse d’une IA plus encadrée (sérieux, elle ferait presque un bon profil Love Island tant elle change d’énergie entre deux saisons). Elle élève maintenant sa nièce Cady qui, surprise, est devenue une ado avec du caractère.

Et comme si ça ne suffisait pas, une nouvelle IA entre en scène : AM3LIA. Plus puissante, plus dangereuse, et surtout créée en cachette dans un délire militaire ultra flippant. Elle se prend pour une espionne en chef et commence à faire sa propre loi. Ambiance Terminator meets Barbie Maléfique.

Réactivation surprise : Megan revient en « Teletubby en plastique »

Pour faire face à la machine détraquée AM3LIA, Gemma n’a pas trop le choix : elle réactive M3GAN. Sauf que cette fois, la fameuse poupée terrifiante revient dans un corps temporaire ridicule, qu’elle décrit elle-même comme un « Teletubby en plastique ». La glow-up prendra du temps, mais attention, une fois la mise à jour faite, Megan devient plus redoutable que jamais.

Le face-à-face entre M3GAN et AM3LIA promet des scènes d’action qui vont te scotcher. On parle de chorégraphies millimétrées, d’un humour bien dark, bref, le cocktail parfait pour les fans de tension et de sarcasme. Ça donne presque envie qu’elle débarque dans la prochaine édition des Cinquante, genre en guest flippante.

À voir Le Zodiaque en bouleversement ? Découvrez quels signes dominent juillet 2025

Un deuxième film bien plus engagé que le premier

Gerard Johnstone ne s’est pas contenté de faire une suite pour faire peur, non non. Le film aborde des thèmes costauds qui font écho à notre époque : la surveillance totale, les dérives du contrôle, le besoin obsessionnel de sécurité… Un mélange de thriller technologique et de critique sociale façon dystopie. De quoi donner quelques sueurs aux pros du complot sur Twitter.

Et côté relations humaines, il explore davantage les liens entre l’homme et la machine, avec une bonne dose d’émotion, comme le duo Gemma-Cady qui continue d’évoluer entre conflits d’éducation et menaces robotiques. En clair, ça va clasher sévère, mais avec du fond.