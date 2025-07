Confus par le vrai du faux dans F1 ? Voici la vérité sur Brad Pitt et son personnage

Brad Pitt fait rugir les moteurs dans F1, le nouveau film d’action sorti le 25 juin qui met les gaz en plongeant les spectateurs au cœur du monde haletant de la Formule 1. Réalisé par Joseph Kosinski, à qui l’on doit déjà le très stylé Top Gun: Maverick, ce long-métrage mêle adrénaline, vitesse et émotion. Et spoiler alert : l’effet est carrément décoiffant.

Où voir le film F1 en streaming ?

Le film F1 est disponible en streaming sur Netflix depuis le 25 juin. Si tu veux de la vitesse, du gros son et Brad Pitt qui claque des virages comme s’il avait grandi sur le circuit de Spa-Francorchamps, tu sais où cliquer.

Le long-métrage est proposé en version originale sous-titrée ou doublée en français. Et bonne nouvelle : même sans être fan hardcore de Formule 1, tu te laisses embarquer dès les premières minutes. L’image est léchée, l’action est fluide, et la mise en scène t’embarque directement sur la grille de départ.

Idéal à mater en soirée avec un bon son et une TV qui claque (sinon, tu rates la moitié du plaisir), F1 est ta dose de sensations fortes à domicile. Une production Netflix taillée pour ceux qui aiment quand ça vibre dans le canapé.

À voir Les Cinquante saison 4 déjà entachée : comment le scandale Kelly Vandermyns divise les fans

Brad Pitt derrière le volant (oui oui, vraiment)

Dans F1, Brad Pitt incarne Sonny Hayes, un ancien pilote étoile filante des années 90, qui a vu sa carrière s’éteindre après un accident ultra-violent. Genre le truc qui te fait dire « OK, c’est fini pour moi ». Sauf que twist : il est appelé quelques décennies plus tard par Ruben, son ex-coéquipier devenu boss charismatique de l’équipe Apex Grand Prix (oui, ça sonne stylé), campé par un Javier Bardem plus motivé que jamais.

Sa mission ? aider à encadrer Joshua Pearce, un jeune talent fougueux à qui il ne manque « que » la maturité pour briller. Bref, un duo explosif qui donne au film une vibe mentor-apprenti bien ficelée, entre compétition, egos surdimensionnés et moteurs qui hurlent à 300 km/h.

Quand la F1 devient ciné-réaliste

Ce qui rend F1 totalement bluffant, c’est son réalisme. Des scènes impressionnantes ont carrément été tournées pendant de vrais Grands Prix. Oui, Brad Pitt a été vu sur des circuits achevés à faire des tours dans une monoplace aux couleurs de l’écurie fictive APXGP. Une mise en scène immersive qui donne à chaque plan une intensité rare, comme si l’on matait à la fois Drive to Survive et Fast & Furious, puissance 1000.

Et bien sûr, la bande-son envoie du lourd : rock, électro et bruitages moteurs calibrés au millimètre, comme dans une finale de la Star Academy version turbo. Clairement, ça passe crème.

À voir Flop total pour le parfum Trump : pourquoi il est jugé trop cher et mal conçu

Une histoire qui sent le vécu (mais pas trop)

Même si on a tous envie de croire à ce come-back sportif à la Brad Pitt, le personnage de Sonny Hayes est purement inventé. Aucun pilote n’a jamais porté ce nom dans la vraie F1. Mais le film joue tellement bien avec les codes du sport qu’on pourrait y croire dur comme fer.

Le détail qui claque ? L’accident de Hayes fait écho à celui de Martin Donnelly, un pilote britannique victime en 1990 d’un crash effrayant pendant les essais du Grand Prix d’Espagne. Projeté hors de sa monoplace à plus de 170 km/h, Donnelly a miraculeusement survécu mais n’a jamais pu reprendre la compétition. Dans F1, la scène est quasi un copier-coller émotionnel. On flippe, on tremble et on comprend d’un coup la peur viscérale que ce sport peut provoquer.

Le scénario du film étire un peu la réalité, notamment en montrant Sonny Hayes, âgé de plus de 50 ans, reprendre le volant comme s’il n’avait jamais quitté la grille de départ. Mais hey, on est au ciné, donc c’est permis, surtout quand c’est Brad au volant. Franchement, qui dirait non à ça ?

Et honnêtement, après la dose de drama qu’on s’est pris dans la finale explosive de Koh Lanta cette année, on n’est pas contre un peu de fiction motorisée avec du beau monde, du suspense et des moteurs qui pètent le feu. F1 coche toutes les cases du film pop-corn stylé qui fait battre le cœur à fond les ballons.