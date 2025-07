Une théorie complètement dingue sur la saison 3 de Squid Game à découvrir

La saison 2 de Squid Game nous avait promis de faire monter la pression, mais on ne s’attendait clairement pas à rencontrer le Capitaine Park, un nouveau perso au cœur des retournements de situation. Entre retrouvailles inattendues, trahison bien vicieuse et théories complètement folles, cette nouvelle figure intrigue… et divise.

Le retour surprise de Jun-ho (mais pas pour longtemps)

On croyait Jun-ho noyé au fond de l’océan, mais surprise : l’inspecteur préféré des fans est bel et bien vivant ! Renversé dans une falaise à la fin de la saison 1, il est sauvé in extremis par le mystérieux Capitaine Park, un marin bourru qui semble d’abord jouer les bons samaritains.

Depuis, les deux hommes traquent discrètement l’île maudite où se déroulent les jeux. Enfin… traquent est un bien grand mot. Park doute sérieusement qu’ils la trouvent un jour, vu le nombre d’îlots qui pullulent dans la région. Mais bon, ça crée un duo inattendu et plutôt sympa à suivre, du moins, pendant quelques épisodes.

La claque de fin de saison : le Capitaine trahit son pote

On croyait mettre Park dans la case « allié un peu grognon mais fidèle », et bim. Dans le dernier épisode, retournement total : notre bon vieux marin retourne sa veste et se révèle complice de l’organisation des jeux. Et pas juste un pion de passage, l’homme serait carrément lié à leurs secrets les plus sombres.

C’est là que les fans ont enflammé les réseaux avec une théorie digne d’un prime de Secret Story : et si Park était le père du Recruteur ? Le fameux gars en imper noir qui distribue des cartes aux candidats et qui, soyons clairs, donne des vibes ultra flippantes. Un cliché ressort des archives : Park et le Recruteur en train de pêcher tranquillou. Paternité ou vieille amitié ? Le débat est lancé.

Un garde infiltré depuis le début ?

Petit twist dans le lot : Wo-hyeop, alias WoW (oui, c’est officiel, chacun a son blaze), farfouille dans les affaires de Park et découvre un uniforme de garde, planqué avec une liasse de billets. Pas très discret… Tout laisse penser que Park était, ou est toujours, lié aux fameux hommes masqués. Peut-être un ancien garde chargé de surveiller Jun-ho sans éveiller les soupçons. Le Front Man, encore lui, serait derrière ce plan bien ficelé.

Et attention, détail croustillant : dans un vieux dossier de la saison 1, on learn que le gagnant de l’édition 1990 s’appelle… Park Pimsam. Le même nom que notre Capitaine préféré. Coïncidence ? Franchement, ça sent l’ancienne victoire bien dissimulée. Ce mec connaît visiblement les jeux comme sa poche.

Tout converge vers un truc beaucoup plus profond : le Capitaine Park et In-ho (aka le Front Man stylé en noir) pourraient bien être de vieux alliés. Certains pensent même qu’In-ho l’aurait sauvé dans son passé (battle de sauvetage entre hommes, pourquoi pas), ce qui expliquerait leur lien actuel. Résultat : Park aurait eu le champ libre pour avancer ses pions… et peut-être même placer son fiston, le Recruteur, au sein du système.

Soyons clairs, Park, il est venu semer le chaos. À la fois protecteur, traître, père potentiel et gagnant présumé, il chamboule complètement les dynamiques de Squid Game. Il apporte une nouvelle couche de mystère, un jeu de faux-semblants et cette vibe « je cache un lourd passé » qui fonctionne à merveille. Et comme dirait Mégane dans Les Cinquante : « Lui, faut vraiment s’en méfier. Il a une sale aura. »

