Pâtes Lidl trompeuses : c’est le plus gros piège 2025 à éviter

Aïe aïe aïe, Lidl s’est pris une belle prune en Italie ! L’enseigne discount a été condamnée à une amende d’un million d’euros pour avoir un peu trop joué la carte de l’authenticité italienne sur ses paquets de pâtes… alors que le blé ne venait pas 100 % de là-bas. On vous raconte tout, comme si on débriefait la dernière élim’ dans Les Cinquante.

Une marque qui a voulu faire la mamma… un peu trop

Les produits concernés par cette amende sont issus des gammes Italiamo et Combino, deux marques que tu as sûrement déjà croisées en faisant tes courses. Avec leurs couleurs vert-blanc-rouge, leurs jolies photos de paysages transalpins et même des phrases qui chantent comme « Passione italiana », ces paquets avaient tout pour faire croire que tu avais de vraies pâtes 100 % italiennes dans l’assiette. Sauf que non.

En réalité, si l’emballage faisait penser à du pur made in Italy, le blé utilisé venait aussi d’autres pays de l’Union européenne… et même d’en dehors. Lidl le précisait bien, mais en tout petit à l’arrière du paquet. Genre, aussi discret qu’un coup d’œil entre deux candidats de Love Island. Résultat : pour l’Autorité italienne de la concurrence, c’est clair, Lidl a induit les consommateurs en erreur.

Un combat en justice… mais Lidl n’a pas gagné

Déjà pointée du doigt fin 2023, l’enseigne allemande ne s’est pas laissée faire. Elle a donc contesté la décision, en mode “non mais attendez, on a quand même mis 40 % de blé italien, ça va non ?”. Pas convaincu du tout, le Tribunal Administratif Régional du Latium a confirmé la sanction début 2025.

Moralité : Lidl ressort avec 1 million d’euros d’amende au compteur, soit l’équivalent de quelques millions de paquets de pâtes à 0,89 €. C’est pas rien. Et surtout, l’image “authentique” de la marque en prend un coup. C’est un peu comme si une star de téléréalité était grillée à mentir sur sa chirurgie esthétique… mauvaise pub assurée.

Des emballages retouchés à moitié, des concurrents plus dégourdis

Depuis cette histoire, Lidl a un peu modifié ses paquets. On notera, par exemple, que le drapeau italien a été retiré. Mais attention, pas sur toute la gamme Italiamo. Certains vont devoir encore faire du tri dans les rayons. En gros, c’est un peu comme repeindre le salon sans toucher au plafond : l’effort y est, mais c’est pas fini.

Pendant ce temps-là, d’autres marques visées par les mêmes accusations, comme De Cecco ou Auchan, ont fait preuve de plus d’agilité. Elles ont tout simplement précisé clairement l’origine de leur blé, directement sur la face avant de l’emballage. Résultat : pas de sanction, et des consommateurs mieux informés. Ça, c’est ce qu’on appelle une stratégie qui passe crème.

Vers un changement plus large pour tout le monde

L’affaire Lidl a clairement accéléré les choses côté réglementation. L’Autorité italienne de la concurrence veut désormais que tous les paquets de pâtes affichent la provenance du blé de manière visible, dès la face avant. Et ce sera obligatoire à partir de fin 2025. Autant dire que si Lidl ne veut pas rejouer la scène du tribunal, l’enseigne a intérêt à repenser totalement ses packagings.

En France aussi, le sujet de la transparence sur les produits fait de plus en plus parler. Mentir sur la provenance, c’est risquer de se faire épingler. Les consommateurs sont éveillés et veulent savoir ce qu’ils mangent. C’est un peu comme dans Koh Lanta : si t’es pas honnête, t’es éliminé au conseil.

