Canicule en salon de coiffure : comment éviter l’explosion de vos produits sensibles

À Montgailhard, une mésaventure franchement flippante s’est produite dans un salon de coiffure à cause de la canicule. Élodie, 23 ans et boss de son propre salon, a vu ses produits exploser littéralement sous l’effet de la chaleur matinale. Résultat : pompiers, fumée, panique… mais heureusement pas de blessé.

Un début de journée… explosif

Il est 8h30 du matin, Élodie ouvre comme d’habitude son petit cocon capillaire où décolos et chignons font la loi. Sauf que ce jour-là, l’ambiance est plus « Mission Impossible » que brushing impeccable. Une fumée suspecte envahit l’espace, accompagnée d’une grosse odeur chimique. Réflexe direct : elle appelle les pompiers, paniquée à l’idée que ça prenne feu pour de bon.

Le coupable ? Un stock de poudre décolorante qui s’est enflammé tout seul. Pas besoin d’allumette, juste quelques degrés en trop. Les pompiers, arrivés en urgence, confirment que cette réaction thermique est due à la chaleur extrême. Les produits n’étaient pas assez protégés et ont carrément flanché.

Chaleur + produits de beauté = combo dangereux

Quand on pense chaleur, on pense coups de soleil ou clim à fond, pas apocalyptique capillaire. Pourtant, les produits de coiffure, surtout les colorations, décolos et sprays divers, sont de vraies petites bombes quand ils sont mal stockés. Dans ce cas, les températures ont suffi pour créer un cocktail détonant.

Ce genre d’incident n’est pas si isolé quand le thermomètre s’affole. Une petite leçon pour tous les pros de la beauté en période caniculaire : mieux vaut planquer tout ça dans des endroits frais, même si c’est pas très Insta-friendly.

Des dégâts limités mais un coup de stress énorme

Heureusement, le feu ne s’est pas propagé et les dégâts sont restés minimes. Un mur a été endommagé, mais rien de dramatique. Aucun blessé, ni pour les clientes, ni pour notre coiffeuse préférée. Par contre, le salon a été temporairement fermé pour retirer les produits à risque et désinfecter l’espace.

La réouverture est prévue pour samedi matin, mais Élodie reste sonnée. Elle a eu chaud, au sens propre comme au figuré. Elle compte bien revoir tout le stockage de ses produits pour éviter que ça ne se reproduise.

Un coup dur, mais qui aurait pu être bien pire. Et franchement, ça nous rappelle un peu les clashs “explosifs” de Secret Story : tout démarre gentiment, puis BAM, ça part en vrille. Sauf que là, c’était pas un secret, c’était du chimique.