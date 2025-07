Fraises qui pourrissent trop vite ? Voici les gestes clés pour les conserver jusqu’à 7 jours

Les fraises, c’est un peu comme les crushs d’été : ça arrive vite, c’est délicieux… mais ça ne dure jamais assez longtemps. Pour éviter de voir vos jolies barquettes pourrir en deux jours, il existe pourtant des astuces toutes bêtes mais redoutablement efficaces. Et spoiler alert : les ranger au frigo n’est pas forcément la meilleure idée.

Bien choisir ses fraises : la base

Tout commence au moment des courses. Et clairement, c’est pas le jour pour faire du speed shopping entre deux stories Insta. Pour que vos fraises tiennent plus de 24h, il faut viser les barquettes en carton ou en bois et fuir les versions sous plastique. Pourquoi ? Parce que le plastique enferme l’humidité, et l’humidité, c’est un peu l’ennemie jurée de la fraise fraîche.

Ensuite, on passe au scan minutieux. Les fraises molles ou pleines de taches douteuses, on évite direct. Elles sont déjà en train de tourner, et une seule peut contaminer toute la troupe. Un peu comme dans Secret Story quand un seul candidat fout la zizanie dans la maison.

Le petit bain qui change tout

Une fois à la maison, pas question de les coller direct dans la boîte à légumes. D’abord, on les bichonne un peu. Et ça commence par un petit plongeon dans un mélange maison : une part de vinaigre blanc pour trois parts d’eau. Deux minutes de trempette, pas plus, puis un séchage ultra minutieux avec de l’essuie-tout. Objectif : aucune goutte d’eau ne doit rester, sinon ça part en freestyle moisi.

Ah, et petit rappel de survie : on ne les équeute pas, et on ne les coupe surtout pas. Les fraises entières se conservent mieux. C’est prouvé. Pas besoin de test en labo, juste d’un peu de bon sens et d’expérience de gourmande.

Faut-il vraiment mettre les fraises au frigo ? Pas si sûr

C’est LA fausse bonne idée du siècle : planquer ses fraises au frigo en pensant les garder plus longtemps. En vrai, le froid les rend fades, presque tristes à manger. Et la corbeille à fruits ? Pareil, trop d’humidité et de chaleur, ça les flingue rapido.

La solution pépite ? Un placard frais et ventilé, ou mieux encore, un bon vieux cellier. Oui, comme chez mamie. Une température stable, à l’abri du soleil, et zou : vos fraises respirent la liberté… et durent bien plus longtemps.

La boîte qui fait toute la diff’

Pour une conservation au top, on n’improvise pas : sortie réservée à la boîte hermétique (en verre ou plastique), avec un lit douillet de papier absorbant au fond. C’est lui qui va boire l’excès d’humidité comme une éponge magique.

Petit hack supplémentaire : si vous avez plusieurs couches de fraises à stocker, glissez une feuille de papier absorbant entre les niveaux. Ça évite qu’elles s’écrasent et ça les aère. Un peu comme la prod dans Les Cinquante qui isole les joueurs pour pas qu’ils se mettent tous en PLS trop vite.

Dernier rappel d’ami : ne lavez jamais vos fraises à l’avance. Ne touchez à rien tant que vous ne les mangez pas. Grâce à ces gestes simples, vos fraises resteront jolies, juteuses, et surtout comestibles au-delà du jour J de l’achat. C’est pas magique, c’est juste malin.