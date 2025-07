Retraite à l’étranger : comment éviter 19 000 € de redressement fiscal

Vivre sa meilleure vie au soleil, c’est un peu le rêve de pas mal de retraités français. Mais entre dolce vita et fiscalité italienne corsée, certains se retrouvent avec un sacré coup de soleil… sur leur portefeuille. Une retraitée vient d’en faire les frais avec un redressement XXL à cause d’une règle fiscale qu’elle n’avait même pas vue venir.

S’installer à l’étranger à la retraite : attention à la facture

De plus en plus de retraités français choisissent de poser leurs valises à l’étranger histoire de profiter d’un coût de la vie plus doux. Portugal, Grèce, Italie… tout semble parfait sur le papier, mais la réalité peut être un peu plus piquante côté finances. Petit hic : nombre d’entre eux oublient qu’en changeant de pays, ils ne changent pas que d’adresse — ils changent aussi de régime fiscal.

Double imposition ? Pas tout à fait

Pas de panique, vos revenus issus de France ne sont pas imposés deux fois dans le sens strict. Mais voici le topo : la France taxe en premier et l’Italie réclame la différence si ses taux sont plus élevés. Et là, ça commence à piquer sérieusement. Car en Italie, les impôts sont souvent plus corsés qu’en France.

En prime, tous vos biens situés à l’étranger (coucou la maison secondaire en Bretagne), doivent être déclarés auprès du fisc italien. Et oui, même votre jolie petite baraque en bord de mer qui ne voit le jour que pendant l’été. Là encore, l’Italie applique une taxe foncière assez salée.

Une note salée pour une retraitée française

C’est l’histoire d’une retraitée française qui pensait couler des jours tranquilles en Italie. Avec 44 000 euros de pension annuelle, elle croyait pouvoir vivre confortablement. Sauf que la fiscalité italienne l’a rattrapée avec un redressement surprise de 19 000 euros. Oui, vous avez bien lu. Pourquoi ? Parce qu’elle n’avait pas déclaré sa situation correctement auprès des autorités italiennes.

Et en Italie, quand on oublie un papier… c’est pas du genre à être toléré. Les sanctions peuvent grimper : de 120 % à 320 % du montant de l’impôt non déclaré. Autant dire qu’un oubli, ça ne passe pas crème du tout.

Ce qu’il faut savoir avant de partir

S’installer à l’étranger à la retraite peut clairement être une bonne idée — mais pas sans un minimum de préparation. Avant de foncer tête baissée vers l’Italie ou ailleurs, mieux vaut :

Se renseigner précisément sur le statut de résident fiscal local

sur le statut de local Comprendre les règles d’imposition des pensions françaises vers l’étranger

d’imposition des vers l’étranger Ne rien zapper en matière de déclaration de patrimoine

en matière de Se faire conseiller par un fiscaliste ou un avocat local, histoire de dormir sur ses deux oreilles

Parce que même si on rêve tous d’une retraite façon « Les Marseillais à Rome », ça peut vite tourner à l’épisode « redressement surprise » si on n’anticipe pas les pièges fiscaux. Et là, spoiler : ça clashe sévère avec le trésor public.

