SNCF : cette astuce légale fait fondre le prix des billets d’été

Envie de partir en week-end ou de rejoindre ta team à la plage sans exploser ton budget ? On a déniché un plan (trop) peu connu qui peut te permettre d’économiser jusqu’à 50 % sur ton billet de train. Spoiler : c’est légal, 100 % SNCF, et vraiment futé.

OUIGOSWAP, le bon plan discret de la SNCF

Lancé en 2022 par la SNCF, le service OUIGOSWAP n’est pas encore sur toutes les lèvres, et pourtant… Il s’agit de la plateforme officielle de revente des billets Ouigo. À l’origine, elle permettait seulement de revendre un billet complet inutilisé et, en échange, le vendeur recevait un bon d’achat de 80 % du prix payé. Autant dire que c’était déjà une excellente idée quand ton planning change au dernier moment.

Mais depuis, la SNCF a rendu le service encore plus flexible : aujourd’hui, tous les billets Ouigo peuvent être proposés à la revente, même s’ils ont été achetés sans options additionnelles. Il suffit juste de les revendre au plus tard une heure avant le départ du train. Pas mal non ?

Un deal gagnant-gagnant (et ça passe crème)

Côté vendeur, le principe est simple et plutôt cool : tu te connectes sur l’app OUIGO ou via le site Kombo, tu mets ton billet en vente et, s’il trouve preneur, tu reçois un bon d’achat à hauteur de 80 % du prix du billet. Ce bon est valable pendant un an, ce qui te laisse largement le temps de le replacer. Il faut juste que le trajet en question fasse bien partie de l’offre OUIGO, hyper fournie en France… sauf si tu visais Paris-Bruxelles en train classique, seule ligne exclue.

Et pour les acheteurs malins, c’est là que ça devient vraiment pépite. Tu peux repérer un billet de dernière minute à prix cassé, parfois jusqu’à moitié prix par rapport aux tarifs actuels sur l’appli SNCF. Grâce aux filtres intégrés dans l’app OUIGO, tu sélectionnes ta date, ton heure et ta destination, et hop, tu vois toutes les opportunités en revente.

Voyager à prix doux, même en plein été

Avec plus de 60 destinations desservies par les TGV low-cost OUIGO, comme Marseille, Bordeaux, Lyon ou Lille, ce petit hack est idéal pour les vacances d’été. Certains trajets sont affichés dès 16 euros, et un billet sur deux coûte moins de 30 euros. Autant te dire que, même sans OUIGOSWAP, c’est déjà tentant.

Mais avec ce système de revente, tu multiplies tes chances de trouver une place à prix mini, même à la dernière minute. Pratique quand tu veux rejoindre ta BFF en week-end improvisé ou quand tu dois trouver un plan de secours après l’annulation d’un autre billet (coucou les galères SNCF…).

Comment ça marche, au juste ?

Voici un petit mémo hyper simple du fonctionnement d’OUIGOSWAP :

Le vendeur propose son billet dans l’app OUIGO ou sur Kombo , jusqu’à une heure avant le départ

ou sur , jusqu’à une heure avant le départ L’acheteur repère les trajets intéressants selon sa destination, date et heure

selon sa destination, date et heure Il achète le billet à tarif réduit

Le vendeur reçoit un bon d’achat de 80 %, valable pendant un an

En gros, c’est le Vinted du train, mais version SNCF. Et quand on voit à quelle vitesse les places s’arrachent en juillet-août, ça vaut clairement le coup de jeter un œil avant de sortir la CB plein pot. Même Laëtitia de Koh Lanta trouverait ça stratégique.