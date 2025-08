Escalier mal placé selon le Vastu ? Voici la meilleure direction pour attirer la prospérité

Vous pensez que les escaliers, c’est juste pratique pour aller d’un étage à l’autre ? Spoiler : ils peuvent aussi faire grimper votre bonne humeur, votre zen intérieur et votre compte en banque… si vous les placez au bon endroit ! Eh oui, selon le Vastu Shastra, cet art millénaire indien qui mêle architecture et énergie, chaque marche compte.

Direction zen : où placer ses escaliers pour que tout roule

Dans la philosophie du Vastu Shastra, chaque recoin de la maison a son énergie. Et quand il s’agit des escaliers, on ne les place pas n’importe où, les gars. Imaginez-les comme des canaux qui font circuler l’énergie entre les étages : il faut qu’ils soient bien alignés pour éviter les bad vibes.

Pour les escaliers à l’intérieur, la meilleure direction est le sud ou le sud-ouest. C’est là que le prana, l’énergie vitale, circule le plus harmonieusement. Et alors là, on évite à 1000 % de les caler au centre de la maison (le Brahmasthan) ou au nord-est, sinon ça peut vite devenir le chaos énergétique.

Autre truc à ne surtout pas faire : installer une salle de bain, une cuisine ou un coin prière sous les escaliers. Déso, pas déso, mais ça pourrait bloquer votre mood ou même créer du stress constant. Une chambre avec un plafond en escalier ? Encore pire, bye bye le sommeil réparateur.

Côté déco, misez sur les couleurs claires et naturelles comme le beige, le crème ou les tons terreux. Elles calment les émotions et attirent la stabilité. On laisse de côté les teintes dark comme le noir ou le rouge profond, qui eux font monter la tension (et pas que celle des escaliers).

Et pour les escaliers extérieurs : on fait quoi ?

Si votre escalier est dehors, type petit palais digne d’un candidat de Love Island au soleil, les mêmes principes s’appliquent mais avec quelques spécificités. Les meilleures directions restent le sud-ouest (ça, c’est vraiment le boss niveau stabilité), le sud (pour l’équilibre et le power) ou l’ouest (hello, carrière au top !).

Évitez de les placer à l’est ou au nord-est, car ça peut freiner votre progression pro — et on sait tous qu’un Mercure rétrograde s’en charge déjà bien assez.

Construisez malin : les règles d’or côté design

Pour être aligné avec le Vastu, le design de l’escalier aussi doit être carré (enfin, façon de parler). Voici les tips à garder en tête :

Toujours un nombre impair de marches : 9, 11, 15…

: 9, 11, 15… Pas de colimaçons tortueux . On choisit des formes stables comme les escaliers droits, en U ou en L .

. On choisit des comme les escaliers . Pour les matériaux, misez sur le bois, la pierre ou le marbre. Ces matières apportent solidité, sérénité et une vraie vibe classy.

Un peu comme dans Secret Story avec les missions : si vous suivez les bonnes règles, les récompenses arrivent toutes seules.

Un escalier bien placé, c’est le ticket vers une maison harmonieuse, une énergie au top et peut-être même une vie un peu plus facile. Alors, avant de rêver à la déco Pinterest de votre entrée, pensez d’abord à capter l’énergie… dans le bon sens de la marche.