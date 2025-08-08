Trump veut reprendre Washington : voici pourquoi cette promesse choque malgré la baisse du crime

Donald Trump a une nouvelle fois dérapé le 6 août 2025 en s’en prenant violemment à la capitale américaine. Selon lui, Washington serait devenue « crasseuse » et « dangereuse », au point qu’il envisage carrément d’en reprendre le contrôle. Une déclaration choc qui fait bondir les élus locaux… à raison !

Donald Trump veut reprendre les commandes

« Je vais reprendre le contrôle. » Voilà ce qu’a annoncé Trump sur ses réseaux sociaux, bien décidé à redevenir le shérif de la capitale. Ce coup de pression vise Washington, qu’il accuse d’être devenue invivable, gangrénée par la criminalité et globalement mal tenue. Il va même jusqu’à envisager de mobiliser la Garde nationale pour assurer lui-même la sécurité de la ville.

Ce n’est pas la première fois que Trump pointe du doigt la gestion locale de D.C. Mais là, il monte d’un cran dans la menace, dénonçant un « taux de criminalité hallucinant », et jugeant que la situation est tellement grave… qu’il n’a « pas d’autre choix » que de reprendre l’administration municipale.

À voir Flop total pour le parfum Trump : pourquoi il est jugé trop cher et mal conçu

Les statistiques ne vont pas franchement dans son sens

Car en réalité, les données officielles du premier semestre 2025 sont plutôt rassurantes : la criminalité à Washington a chuté de 26 %. Rien que ça ! La ville enregistre même son plus faible taux de criminalité depuis trois décennies. Autant dire que le scénario apocalyptique décrit par Donald Trump semble un peu tiré par les cheveux.

Alors, effet d’annonce ou volonté réelle ? En pleine période politique tendue, on peut se demander si ce genre de sortie choc n’alimente pas tout simplement son discours de campagne. On dirait presque une punchline digne de Julien de Secret Story : brutale, inattendue et pas forcément raccord avec la réalité.

Légalement, Trump ne peut rien faire (pour l’instant)

Quoi qu’il arrive, le président américain n’a pas les pleins pouvoirs sur la gouvernance locale de Washington. La loi est claire sur ce point : depuis 1973, la ville fonctionne de manière autonome, avec sa propre maire, son assemblée élue et une police indépendante. Autrement dit, elle gère sa tambouille toute seule.

C’est la représentante Eleanor Holmes Norton qui a rappelé ce détail crucial (en mode fact-checker de service) : seul le Congrès peut décider de modifier le statut de la capitale. Ni Trump ni aucun autre président ne peut s’improviser patron de D.C. juste en claquant des doigts.

Déjà en 2020, un de ses décrets nommé « Pour rendre DC sûre et magnifique » était resté lettre morte. Beau titre, zéro effet.

À voir Joe Biden atteint d’un cancer : Trump “attristé”, mais des doutes planent

Garde nationale, retour en force et discours musclé : la campagne est lancée

Donald Trump donne clairement le ton de sa campagne : sécuritaire, provocante et pas mal rétro. Cette volonté de placer Washington sous contrôle fédéral, c’est un peu le revival de ses plus grands hits politiques.

Reprise de pouvoir façon « tout seul contre tous »

façon « tout seul contre tous » Lutte contre le « chaos » (même si les chiffres disent le contraire)

(même si les chiffres disent le contraire) Discours choc sur les réseaux sociaux

Bref, il est de retour dans un rôle qu’il adore : homme fort face à une ville qu’il décrit en chute libre. Sauf que cette fois, la réalité pourrait bien lui jouer des tours.