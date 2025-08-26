Résultats EuroMillions du 26 août : découvrez si vous avez gagné les 26 millions d’euros ce soir

Le tirage de l’EuroMillions du mardi 26 août 2025 a enfin parlé. À la clé cette fois-ci : 26 millions d’euros mis en jeu, avec à la fin de la soirée un nouveau millionnaire garanti grâce à My Million. Si vous avez joué, c’est le moment de croiser fort les doigts… ou de checker vos numéros.

Un jackpot de 26 millions d’euros en jeu ce mardi

Certaines soirées peuvent vraiment changer une vie, et ce mardi 26 août en faisait clairement partie. Pour ce nouveau tirage EuroMillions, la Française des Jeux avait mis en jeu un joli petit pactole de 26 millions d’euros. Alors oui, on est loin du record historique de 250 millions remporté il y a quelques mois en France (vous vous souvenez de ce gagnant mystère qui avait validé sa grille dans les Landes ?), mais sincèrement, qui dirait non à 26 millions ? Pas nous en tout cas.

Depuis 2004, l’EuroMillions a vu défiler des dizaines de gagnants ultra chanceux, et la France est loin d’être en reste. Avec 132 multimillionnaires à son actif, elle partage la couronne du pays le plus chanceux d’Europe avec le Royaume-Uni. Autant dire que jouer ici, ça passe crème.

À voir Suppression des jours fériés : pourquoi Caroline Ithurbide dit non fermement à Bayrou

Comment fonctionnent les tirages EuroMillions ?

Petit rappel pour ceux qui hésitent encore à tenter leur chance. Pour jouer à l’EuroMillions, c’est super simple : on remplit une grille en cochant 5 numéros sur 50, puis 2 étoiles parmi 12. Le ticket coûte 2,50 euros, et le tirage a lieu deux fois par semaine, tous les mardis et vendredis soirs.

Et si personne ne décroche le jackpot ce soir-là ? Pas grave, la cagnotte grimpe et continue de faire des heureux (ou de les faire rêver) jusqu’à atteindre éventuellement le plafond max de 250 millions. Bref, ça peut monter très gros, comme dans les épisodes de Secret Story où les stratégies explosent au bout de trois semaines.

Un Français millionnaire garanti avec My Million

Encore une fois ce mardi, un joueur français est reparti millionnaire grâce au jeu My Million. Le truc cool, c’est que ce gain est garanti à chaque tirage. Chaque ticket validé génère automatiquement un code unique, et l’un de ces codes est tiré au sort. Si c’est le vôtre, bim : un million dans la poche. Pas besoin d’aligner les bonnes étoiles, là c’est carrément l’univers qui décide.

My Million, c’est un peu comme tomber sur le buzz parfait en plein prime de Star Academy : ça peut arriver sans prévenir, mais quand ça tombe sur toi, ta vie change radicalement.

À voir Changement difficile à vivre ? Ce tirage tarot vous guide vers l’équilibre et la résilience

Un été 2025 historique pour l’EuroMillions

On le retiendra, cet été 2025. Pourquoi ? Parce que trois jackpots ont atteint le plafond mythique des 250 millions d’euros. Trois fois ! L’Autriche et l’Irlande en ont profité d’abord, mais c’est la France qui a finalement frappé très fort, en empochant ce gain incroyable lors du dernier tirage historique.

Le gagnant français entre donc dans le top 3 des plus gros jackpots de l’histoire européenne. Rien que ça. Et pendant que nous, on hésite entre commander des sushis ou garder les 20 euros pour le week-end, certains valident une grille et voient leur vie basculer. C’est pépite.

Prochain tirage vendredi : vous retentez votre chance ?

Pas de chance ce soir ? Pas de panique. Un nouveau tirage est prévu vendredi et la cagnotte pourrait bien être revue à la hausse si personne n’a remporté les 26 millions ce mardi. Alors si vous avez encore une pièce de 2,50 euros qui traîne au fond du portefeuille, c’est peut-être le moment de jouer. On ne sait jamais, votre code pourrait bien être le prochain à frapper fort. Et là, comme on dit dans Les Cinquante : que le jeu commence.