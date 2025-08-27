Crise du prêt-à-porter : pourquoi Maison Décalé ferme malgré son made in France

Encore une mauvaise nouvelle côté shopping : après Naf Naf, c’est la marque Maison Décalé qui tire sa révérence. Malheureusement, toutes ses boutiques vont fermer définitivement, signe que la tempête continue de souffler sur le monde du prêt-à-porter. Et tous les efforts écolos et locaux de la marque n’y ont rien changé…

Une fermeture qui en dit long sur l’état du marché

C’est officiel, Maison Décalé fait ses adieux. L’enseigne française, réputée pour ses vêtements stylés et 100 % fabriqués en France, n’a pas résisté aux nouvelles habitudes des consommateurs. Aujourd’hui, beaucoup préfèrent cliquer depuis leur lit plutôt que flâner en boutique. Résultat des courses : le physique se vide et les e-shops cartonnent.

Même les marques engagées, qui misent tout sur la qualité, le local et la durabilité, galèrent à trouver leur public dans ce nouveau paysage. Maison Décalé avait pourtant tout pour plaire aux écolos fashionistas, avec son concept de production responsable, zéro import, et sa volonté de limiter au max son empreinte carbone. Mais face à la concurrence de la fast fashion et des géants du net, très (trop) agressifs sur les prix, ça devient un combat perdu d’avance.

Un passif qui pèse lourd dans la balance

Ce n’est pas la première fois qu’on entend qu’une marque française craque à cause de son passif financier, et clairement, Maison Décalé n’a pas été aidée. Depuis 2020, et donc grosso modo depuis le Covid, la boîte nageait en eaux troubles. Rien que ça, c’était déjà chaud.

Avec une dette qui a dépassé les 2,7 millions d’euros, la marque n’a pas su relever la tête. Même avec le soutien de ses fidèles clients et de ceux qui croyaient fort au made in France, le compte n’y était pas. Et malgré tous les cash flows négatifs, Maison Décalé a continué à se battre jusqu’au bout. Malheureusement, le tribunal a fini par prononcer la liquidation judiciaire. Et là, c’est le rideau qui tombe pour de bon.

Des conséquences humaines bien réelles

Derrière une fermeture de magasin se cache toujours une grosse claque humaine. On pense évidemment aux fondateurs et fondatrices passionnés, mais aussi aux couturières, aux stylistes et à toutes les petites mains qui faisaient vivre la marque. C’est toute une team qui se retrouve aujourd’hui sur le carreau, après avoir cru dur comme fer à leur aventure.

La griffe voulait remettre l’artisanat français au cœur de nos dressings. Malheureusement, elle se retrouve éjectée d’un match où les règles changent trop vite. Le public zappe, les modes passent, et les marques les plus responsables ne font parfois pas le poids face à :

des géants de l’ultra low cost

des influenceurs qui balancent des haul Shein

le rythme effréné des tendances TikTok

Une marque engagée emportée par la vague

Ce qui fait mal, c’est que Maison Décalé représentait aussi une autre façon de consommer. Un peu comme quand une candidate de Koh Lanta se donne à fond mais finit éliminée par une alliance surprise, la marque avait les bons arguments mais pas assez de soutien pour gagner la partie.

Le marché bascule, les temps changent, et des marques sincèrement porteuses de valeurs se font happer par la logique du plus vite, moins cher. Alors ouais, on espère qu’elles reviendront sous une autre forme, ou qu’un nouveau souffle pourra porter ces engagements hyper nécessaires pour l’avenir de la mode. Mais pour l’instant, le dressing frenchie perd une belle pépite.