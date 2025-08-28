Tu ne comprends pas Onam ? Voici comment et quand célébrer le retour du roi Mahabali en 2025

Quand il est question de célébration haute en couleur, Onam coche toutes les cases. Imagine un festival magique, spirituel et festif à la fois, où un roi mythique qu’on adore revient rendre visite à son peuple. Direction le Kerala (virtuellement, pour nous), où l’on prépare déjà le terrain pour l’édition 2025. Et spoiler : ça s’annonce grandiose.

Onam 2025 : save the date !

Pas de panique, tu as encore un peu de temps pour te préparer, mais note-le déjà dans ton agenda (ou ton appli de rappels, soyons réalistes) : la journée sacrée de Thiruvonam tombe le vendredi 5 septembre 2025. Plutôt pratique, un vendredi, non ? Parfait pour lancer le week-end en mode tradi-glam.

Le Thiruvonam Nakshatra, c’est une phase lunaire précise, et elle commence le 4 septembre à 23h44 pour se terminer le 5 à 23h38. En gros, c’est à ce moment-là que le roi Mahabali fait son grand retour parmi les vivants. Ambiance prestige garantie.

L’histoire (mythique) du roi Mahabali

Alors, c’est qui ce king qu’on célèbre chaque année ? Mahabali, c’est un roi comme on en voit peu, issu pourtant d’une lignée de démons. Oui oui, des Asura… mais attention, pas le genre maléfique ! Lui, c’était le boss de la générosité, hyper aimé de ses sujets. Trop aimé, en fait. À tel point que les dieux ont un peu flippé de le voir monter en puissance.

À voir Amour en crise ou créativité en berne ? Le transit de Vénus en Lion 2025 réveille votre feu intérieur

Du coup, Vishnu a eu son petit plan malin : il s’est transformé en Vamana, un petit Brahmane mignon, et a demandé trois pas de terre à Mahabali. Trop gentil, le roi accepte. Et là, bim : le premier pas couvre la Terre entière, le deuxième englobe le ciel, et pour le dernier… Mahabali offre sa tête. Classe, non ?

Cet acte d’humilité pure n’était pas une punition, mais une élévation. Vishnu, touché, le fait souverain du monde souterrain tout en lui permettant de revenir chaque année voir son peuple. Résultat : une giga fête annuelle en son honneur. C’est pépite.

Les dix jours d’Onam : du kiff pur en version spirituelle

Onam, c’est pas juste une journée, c’est dix jours de bonheur, de symboles et de traditions stylées. Voici le programme pour les vrai.e.s :

Atham : on lance les hostilités par un gros ménage de printemps (même en septembre), suivi du tout premier Pookalam , une fresque florale jaune hyper symbolique.

: on lance les hostilités par un gros (même en septembre), suivi du tout premier , une hyper symbolique. Chithira , Chodhi , Vishakam … jusqu’à Uthradam : chaque jour, on ajoute des fleurs au Pookalam, une couche après l’autre, comme pour illustrer un parcours spirituel . On fait du shopping (of course), on cuisine et on se prépare psychologiquement à accueillir le roi.

, , … jusqu’à : chaque jour, on au Pookalam, une couche après l’autre, comme pour . On fait du (of course), on et on se prépare à accueillir le roi. Thiruvonam : le grand jour. On sort les tenues tradi, sari Kasavu pour les filles, mundu pour les mecs, et on s’offre le Sadya. Ce banquet peut aller jusqu’à 26 plats, tous servis sur une feuille de bananier. Une sorte de brunch sacré… mais x10. Pour les fans de Top Chef, c’est carrément le banquet final de la saison.

Célébrations culturelles qui en jettent

Comme dans un prime de Drag Race, les performances d’Onam envoient du lourd :

Pulikali : c’est LA danse du tigre , où des artistes se peignent façon fauve et jouent à chat et souris (façon très stylisée) dans les rues. Un hommage un peu sauvage à la protection du roi .

: c’est LA , où des façon fauve et jouent à (façon très stylisée) dans les rues. Un un peu sauvage à la . Kaikottikali : là, on calme le jeu avec une danse en cercle super gracieuse, faite par des femmes habillées en blanc et or . Élégance 200 % .

: là, on calme le jeu avec une super gracieuse, faite par des . . Vallamkali : les fameuses boat races du Kerala, où des pirogues super longues (nommées bateaux-serpents) fendent les rivières. Synergie totale, esprit d’équipe, sueur et cris de victoire… c’est un peu la finale des Cinquante version aquatique.

À voir Changement difficile à vivre ? Ce tirage tarot vous guide vers l’équilibre et la résilience

Comment célébrer Onam à ta façon

OK, t’es pas au Kerala, mais t’as quand même envie de te connecter à cette vibe ultra positive ? No stress, voici comment t’inviter à la fête depuis ton salon :

Allume une petite lampe avec une intention positive (un genre de vœu-à-la-bonne-étoile)

(un genre de vœu-à-la-bonne-étoile) Crée ton mini Pookalam avec quelques pétales à l’entrée (un DIY tout mignon)

à l’entrée (un DIY tout mignon) Choisis une tenue blanche ou dorée pour la journée

pour la journée Prépare-toi un petit repas végé (riz, lentilles, quelques légumes… ça passe crème)

(riz, lentilles, quelques légumes… ça passe crème) Prends un moment pour méditer ou honorer tes ancêtres (et si t’es pas trop méditation, un petit moment de silence fait très bien l’affaire)

Onam, c’est bien plus qu’un joli festival. C’est une vraie histoire d’amour spirituelle entre un roi et son peuple. Le genre de lien qui traverse les dimensions, Terre, ciel et même Patala, sans jamais s’éteindre. Comme Mahabali, on peut tous·tes accéder à un peu plus d’humilité, de bonté et de partage… même après un épisode de Koh Lanta où ça clashe sévère sur la plage.