Sur quelle chaîne voir ESTAC Troyes vs AS Nancy Lorraine en streaming ?

La cinquième journée de Ligue 2 nous réserve un choc au goût rétro entre deux clubs historiques du championnat français : l’ESTAC Troyes reçoit l’AS Nancy Lorraine le vendredi 12 septembre 2025 à 20:00 au Stade de l’Aube. Cette rencontre promet du suspense tant les deux équipes veulent confirmer leurs ambitions en ce début de saison. Si vous êtes amateur de football français, ce match est à ne pas manquer.

Sur quelle chaîne peut-on regarder ESTAC Troyes vs AS Nancy Lorraine ?

Le match entre l’ESTAC Troyes et Nancy sera retransmis en direct sur beIN SPORTS MAX 7HD. Le coup d’envoi est prévu à 20:00, une belle occasion en soirée pour suivre cette affiche de Ligue 2. Les amoureux du ballon rond auront ainsi la possibilité de suivre la rencontre en toute clarté, avec une réalisation télé à la hauteur de l’événement. Honnêtement, cette affiche sent bon le football de tradition française, ça va être plaisant à regarder.

Comment suivre la rencontre

Pour accéder à la diffusion en streaming, il faut être abonné à beIN SPORTS. Vous pouvez activer votre abonnement en ligne via le site officiel de beIN ou via les offres de votre fournisseur TV. Une fois connecté, il suffit de rechercher la chaîne beIN SPORTS MAX 7HD dans le bouquet pour suivre le match en direct.

Pour ne rien manquer des temps forts, connectez-vous dès 20:00 pour profiter de l’avant-match avec analyses, compositions officielles et dernières infos depuis le Stade de l’Aube.

Rappel du contexte et de l’enjeu de ce match

Ce duel entre Troyes et Nancy compte pour la cinquième journée de Ligue 2. Les deux formations ont besoin de points : l’ESTAC Troyes cherche à retrouver la dynamique d’un candidat à la montée après une saison précédente délicate, tandis que Nancy veut confirmer son renouveau et capitaliser sur un début de championnat encourageant. À ce stade, chaque point compte, et cette rencontre peut déjà donner le ton pour la suite. Les supporters espèrent voir leurs clubs respectifs afficher leurs ambitions clairement dès cette rencontre.

La chaîne propose-t-elle un replay ?

Oui, si vous manquez la diffusion en direct, un replay du match ESTAC – Nancy sera disponible sur beIN SPORTS, via sa plateforme de streaming, généralement quelques heures après la fin de la rencontre. Idéal pour revoir les buts et les temps forts ou simplement pour revivre l’intensité du match à votre rythme.

Récapitulatif des infos clés