Sur quelle chaîne voir Al Ittihad FC vs Al Fateh SC en streaming ?

Al Ittihad FC reçoit Al Fateh SC ce vendredi 12 septembre 2025 dans le cadre de la 2e journée de la Saudi Pro League. Le coup d’envoi est programmé à 20:00, au Al Inma Bank Stadium at King Abdullah Sport City. Une affiche alléchante entre deux formations ambitieuses du championnat saoudien, à ne pas manquer pour les fans de football international.

Sur quelle chaîne peut-on regarder Al Ittihad FC vs Al Fateh SC ?

Le match Al Ittihad FC vs Al Fateh SC sera diffusé en direct en France sur la plateforme DAZN. Accessible en streaming légal, cette rencontre promet du spectacle avec deux équipes qui ont bien lancé leur saison. Si vous êtes amateur de football saoudien ou simplement curieux de suivre l’évolution du championnat, c’est un rendez-vous à ne pas manquer.

Le service de streaming DAZN permet de suivre l’intégralité des matchs de la Saudi Pro League, et cette affiche en particulier s’annonce intense. Personnellement, je ne manquerai pas ce match, installé confortablement devant ma TV !

Comment suivre la rencontre :

Pour regarder le match en streaming, il suffit de souscrire à un abonnement sur DAZN. L’inscription est rapide via leur site ou l’application mobile disponible sur iOS et Android. Une fois inscrit, connectez-vous quelques minutes avant le coup d’envoi pour ne pas manquer l’avant-match et les compositions officielles.

Connectez-vous dès 20:00 pour vivre l’intégralité de ce choc entre Al Ittihad et Al Fateh en direct.

Rappel du contexte et de l’enjeu de ce match

Cette confrontation compte pour la 2e journée de la Saudi Pro League. Après une première journée intense, Al Ittihad FC veut confirmer sa bonne dynamique à domicile. Le club affiche de grandes ambitions cette saison et espère s’imposer rapidement comme un candidat sérieux au titre.

De son côté, Al Fateh SC entend bien jouer les trouble-fêtes et vise à réaliser un bon coup à l’extérieur. Chaque point compte en ce début de saison, et un succès face à un concurrent direct comme Al Ittihad offrirait un réel coup d’accélération dans leur parcours.

La chaîne propose-t-elle un replay ?

Oui, si vous avez manqué le direct, DAZN propose un replay du match sur sa plateforme. Vous pourrez voir ou revoir les meilleurs moments ou l’intégralité de la rencontre à tout moment après la diffusion en direct. Un bon moyen de ne rien louper, même en cas d’empêchement.

Résumé des infos clés :