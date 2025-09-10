Sur quelle chaîne voir Pau FC vs Red Star FC 93 en streaming ?

La cinquième journée de Ligue 2 s’annonce animée avec une belle affiche : Pau FC vs Red Star FC 93, un duel qui se déroulera le vendredi 12 septembre 2025 au Stade Nouste Camp. Le coup d’envoi de ce match est prévu à 20:00. Une soirée importante pour les deux équipes dans leur quête de points et de stabilité au classement.

Sur quelle chaîne peut-on regarder Pau FC vs Red Star FC 93 ?

Le match entre le Pau FC et le Red Star FC 93 sera diffusé en direct sur la chaîne beIN SPORTS MAX 5HD. Cette chaîne est disponible via les bouquets TV des principaux opérateurs ou via un abonnement en ligne. Un rendez-vous à ne pas manquer pour tous les amateurs de football français, et particulièrement du championnat de Ligue 2.

Que vous soyez supporter du Pau FC, passionné du Red Star ou simple curieux de football, cette rencontre s’annonce agréable à suivre. Moi personnellement je me poserais devant ma TV pour regarder ce match !

Comment suivre la rencontre

Pour regarder ce match en streaming, vous devez être abonné à beIN Sports. Une fois votre abonnement activé, vous pouvez accéder au service sur ordinateur, mobile, tablette ou télévision connectée via l’application dédiée ou le site officiel de beIN Sports.

Il est conseillé de se connecter à la plateforme dès 20:00 pour suivre l’avant-match, les compositions et les premiers commentaires en direct.

Rappel du contexte et de l’enjeu de ce match

Cette cinquième journée de Ligue 2 pourrait déjà peser lourd dans la saison des deux clubs. Le Pau FC, qui évolue à domicile, cherche à confirmer ses ambitions dans ce championnat où chaque point compte. De son côté, le Red Star FC 93, fraîchement promu et en quête de régularité, veut montrer qu’il a les armes pour rivaliser avec les clubs bien installés.

Entre une équipe confirmée de Ligue 2 et un Red Star plein d’envie, cette affiche promet un vrai combat. Ce duel pourrait bien faire pencher la balance dans cette première portion de la saison.

La chaîne propose-t-elle un replay ?

Oui, un replay du match Pau FC vs Red Star FC 93 sera disponible sur la plateforme beIN Sports après la diffusion en direct. Les abonnés auront ainsi la possibilité de revoir la rencontre à tout moment, en intégralité ou via les meilleurs moments.

Les infos à retenir