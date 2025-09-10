Sur quelle chaîne voir Bayer 04 Leverkusen vs Eintracht Francfort en streaming ?

Le Bayer 04 Leverkusen reçoit l’Eintracht Francfort ce vendredi 12 septembre 2025 pour le compte de la 3e journée de Bundesliga. Le coup d’envoi sera donné à 20:30, au BayArena. Une affiche alléchante entre deux formations ambitieuses du championnat allemand.

Sur quelle chaîne peut-on regarder Bayer 04 Leverkusen vs Eintracht Francfort ?

Le match sera diffusé en exclusivité sur beIN SPORTS MAX 10 en France. Les abonnés à cette chaîne auront la possibilité de suivre la rencontre en direct et en intégralité. Cette opposition entre Leverkusen et Francfort s’annonce passionnante, avec deux équipes qui comptent bien jouer les premiers rôles cette saison en Bundesliga.

Comment suivre la rencontre

Pour suivre ce match en streaming, il suffit d’être abonné à beIN SPORTS. L’accès peut se faire via la télévision traditionnelle, ou sur internet avec les plateformes officielles de beIN SPORTS (ordinateur, tablette, smartphone). Il est recommandé de se connecter à partir de 20:00 pour profiter de l’avant-match, découvrir les compositions officielles et ne rien manquer de l’ambiance au stade.

Rappel du contexte et de l’enjeu de ce match

Cette affiche entre le Bayer Leverkusen et l’Eintracht Francfort a tout pour plaire. Elle intervient dès la 3e journée, mais peut déjà offrir de précieuses indications sur le début de saison de ces deux formations. Leverkusen, devant son public au BayArena, veut envoyer un message fort à ses concurrents. De son côté, Francfort espère bien créer la surprise à l’extérieur et confirmer ses ambitions européennes. Une rencontre qui promet du rythme, de la technique et de l’intensité : personnellement, je ne louperai ça pour rien au monde.

La chaîne propose-t-elle un replay ?

Oui, beIN SPORTS met à disposition un service de replay pour ses abonnés. Si vous avez manqué le direct de la rencontre, vous pourrez la revoir à tout moment via la plateforme de streaming de la chaîne ou sur votre box compatible avec le service Replay de beIN.

Les infos essentielles du match