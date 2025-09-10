Sur quelle chaîne voir Royal Standard de Liège vs KV Malines en streaming ?

Le Royal Standard de Liège accueille le KV Malines pour un match prometteur de la 7e journée de Division 1A, ce vendredi 12 septembre 2025. Le coup d’envoi est prévu à 20:45 au Stade Maurice Dufrasne. Une affiche à ne pas manquer entre deux formations ambitieuses du championnat belge.

Sur quelle chaîne peut-on regarder Royal Standard de Liège vs KV Malines ?

La rencontre entre le Standard de Liège et Malines sera diffusée en exclusivité sur la plateforme de streaming DAZN, disponible en France. L’abonnement à DAZN permet de profiter du match en direct, en haute qualité, depuis votre TV, ordinateur, tablette ou smartphone.

Cette confrontation s’annonce agréable à suivre : un bon moment de football belge en perspective ce vendredi soir. Personnellement, je me poserais volontiers devant ma TV pour vivre ce duel intense.

Comment suivre la rencontre

Pour accéder à la diffusion en streaming de Standard de Liège – KV Malines, il est nécessaire de disposer d’un compte DAZN actif. Une fois l’abonnement souscrit, connectez-vous sur l’application ou le site DAZN via votre appareil favori.

À voir Sur quelle chaîne voir Manchester City FC vs Manchester United FC en streaming ?

Pensez à vous connecter dès 20:30 pour ne rien rater de l’avant-match, des compositions d’équipes et du contexte autour de cette 7e journée.

Rappel du contexte et de l’enjeu de ce match

Cette 7e journée de Jupiler Pro League représente un moment important pour les deux clubs. Le Standard de Liège, en quête de régularité, veut briller à domicile devant son public et confirmer ses ambitions. De son côté, le KV Malines espère réaliser un coup à l’extérieur et remonter au classement. Cette affiche oppose donc deux équipes qui ont besoin de points pour viser plus haut dès cette première partie de saison.

La chaîne propose-t-elle un replay ?

Oui, un replay du match sera disponible sur DAZN après la diffusion en direct. Les abonnés pourront revoir le match à tout moment, en intégralité ou en version condensée. Une bonne nouvelle pour ceux qui ne seront pas disponibles à l’heure du coup d’envoi.

Récapitulatif