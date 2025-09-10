Sur quelle chaîne voir Charlton Athletic FC vs Millwall FC en streaming ?

Le derby londonien entre Charlton Athletic FC et Millwall FC se profile comme l’un des chocs les plus attendus de cette 5e journée de League Championship. Le rendez-vous est fixé au samedi 13 septembre 2025 à 13:30, au stade de The Valley. Une affiche à forts enjeux entre rivaux, à ne pas manquer pour les passionnés de football anglais.

Sur quelle chaîne peut-on regarder Charlton Athletic FC vs Millwall FC ?

Le match Charlton Athletic vs Millwall sera diffusé en exclusivité sur la chaîne beIN SPORTS MAX 9HD. Les abonnés pourront donc suivre la rencontre en direct et en intégralité depuis leur télévision ou en ligne. Cette diffusion permet de vivre ce clash londonien en temps réel, dans des conditions optimales. Cette rencontre s’annonce électrique, et moi personnellement je me poserais devant ma TV pour la regarder.

Comment suivre la rencontre en streaming ?

Pour accéder au streaming, il faut disposer d’un abonnement actif chez beIN Sports. Rendez-vous sur le site officiel du diffuseur ou via l’application mobile pour lancer le direct. Il est conseillé de se connecter dès 13:30 afin de profiter de l’avant-match, des compositions officielles et des premiers commentaires des experts en plateau.

Et si vous êtes déjà abonné, une simple connexion avec vos identifiants sur la plateforme suffira pour profiter de la diffusion en ligne, aussi bien sur mobile que sur ordinateur.

Rappel du contexte et de l’enjeu de ce match

Ce match compte pour la 5e journée du League Championship, et il oppose deux clubs historiques du sud de Londres. Pour Charlton Athletic, il s’agit d’un véritable test à domicile face à un adversaire direct au caractère bien trempé. De son côté, Millwall cherche à confirmer sa solidité et viser les hauteurs du classement dès le début de saison.

Au-delà des points, ce derby a une charge émotionnelle particulière pour les supporters des deux camps. Avec un stade bouillant et un arbitrage confié à Robert Madley, la tension risque d’être à son comble.

La chaîne propose-t-elle un replay ?

Oui, beIN Sports propose un service de replay accessible à ses abonnés. Après la diffusion en direct, vous pourrez revoir le match sur la plateforme de streaming de la chaîne. Une solution idéale si vous avez manqué le direct ou souhaitez revivre les moments forts de cette confrontation.

Récapitulatif des infos utiles