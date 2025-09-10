Sur quelle chaîne voir Arsenal FC vs Nottingham Forest FC en streaming ?

Ce samedi 13 septembre 2025, place à l’un des chocs de cette 4e journée de Premier League. Arsenal FC reçoit Nottingham Forest FC au Emirates Stadium à 13:30. Un duel entre une équipe londonienne ambitieuse et un Forest en quête de stabilité, à suivre de près.

Sur quelle chaîne peut-on regarder Arsenal FC vs Nottingham Forest FC ?

Le match Arsenal FC – Nottingham Forest FC sera diffusé en direct sur CANAL+ en France. Les abonnés pourront suivre cette affiche dès le début, pour ne rien manquer de cette nouvelle étape dans la course au podium de Premier League.

Cette rencontre s’annonce agréable à suivre, personnellement, je me poserais bien devant ma TV pour regarder ce match tant attendu entre deux équipes historiques du foot anglais.

Comment suivre la rencontre :

Pour voir le match en streaming, il suffit d’avoir un abonnement actif à CANAL+. Vous pouvez y accéder via votre box internet, l’application mobile ou le site web officiel. Une fois connecté à votre compte, vous pourrez suivre le live en un clic.

Il est conseillé de se connecter dès 13:30 pour ne pas manquer les premières images de l’avant-match, les compositions officielles, et les analyses d’avant-rencontre diffusées sur l’antenne.

Rappel du contexte et de l’enjeu de ce match

Ce match revêt une importance certaine pour les deux équipes. Du côté d’Arsenal, l’objectif est clair : rester au contact du haut du classement et imposer son jeu au Emirates Stadium. L’entame de saison doit se confirmer avec des points à domicile.

Pour Nottingham Forest, ce déplacement à Londres représente un défi de taille. Face à un adversaire parmi les meilleurs du championnat, les Forest doivent se montrer solides défensivement et saisir la moindre opportunité en contre, afin de ramener un résultat positif.

La chaîne propose-t-elle un replay ?

Oui, CANAL+ proposera un replay du match Arsenal – Nottingham Forest sur sa plateforme de streaming. Il sera accessible quelques heures après la fin de la rencontre, pour les abonnés souhaitant revoir les meilleurs moments ou le match en intégralité.

Récapitulatif des infos utiles :