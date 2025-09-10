Sur quelle chaîne voir Getafe CF vs Real Oviedo en streaming ?

Ce samedi 13 septembre 2025, un match important se joue pour la 4e journée de Liga : Getafe CF accueille le Real Oviedo au Estadio Coliseum. Le coup d’envoi sera donné à 14:00. Une affiche inédite aux enjeux particuliers entre deux équipes qui entendent bien se démarquer en ce début de saison.

Sur quelle chaîne peut-on regarder Getafe CF vs Real Oviedo ?

La rencontre sera diffusée en exclusivité sur beIN Sports MAX 10. Si vous êtes abonné à cette chaîne, vous pourrez suivre le match en direct et en intégralité, depuis le confort de votre canapé. Ce rendez-vous s’annonce passionnant, avec des équipes qui ont besoin de points pour se situer dans le classement.

Que vous soyez supporter de Getafe CF, curieux de suivre les performances du Real Oviedo ou simple passionné de football espagnol, cette confrontation sera assurément agréable à suivre. Personnellement, je ne raterai pas ce face-à-face prometteur.

Comment suivre la rencontre

Pour accéder au direct, il vous suffit de disposer d’un abonnement à beIN Sports (incluant le bouquet MAX). Vous pouvez activer votre abonnement via votre fournisseur TV habituel (box internet, satellite) ou via la plateforme beIN Sports Connect en ligne.

Pensez à vous connecter au minimum vers 14:00 pour profiter de l’avant-match, des compositions d’équipes et des analyses des consultants sportifs présents sur le plateau. Le direct commence dès cette heure-là.

Rappel du contexte et de l’enjeu de ce match

Ce match entre Getafe et Real Oviedo compte pour la 4e journée de Liga, un moment stratégique du début de championnat. Pour Getafe, jouer à domicile est une occasion en or de prendre de l’avance au classement et d’asseoir sa forme du moment. De son côté, le Real Oviedo, promu ou en quête de confirmation à ce stade de la saison, voit cette rencontre comme un véritable test.

Cette confrontation permet aussi d’évaluer les ambitions de chaque formation. Une victoire offrirait plus que trois points, elle donnerait de la confiance à toute l’équipe. L’enjeu est donc réel, et chaque minute comptera.

La chaîne propose-t-elle un replay ?

Oui, beIN Sports MAX 10 propose un service de replay. Une fois le match terminé, il sera disponible en rediffusion via la plateforme beIN Sports Connect. Pratique si vous manquez le direct ou si vous souhaitez revoir les meilleurs moments.

Résumé des infos pratiques