Sur quelle chaîne voir FC Annecy vs Stade de Reims en streaming ?

Le FC Annecy accueille le Stade de Reims pour un affrontement très attendu en Ligue 2, le samedi 13 septembre 2025 au Stade Gaston-Gérard. Le coup d’envoi de cette rencontre comptant pour la 5e journée sera donné à 14:00. Ce duel entre deux formations ambitieuses promet un beau spectacle sur le terrain.

Sur quelle chaîne peut-on regarder FC Annecy vs Stade de Reims ?

La rencontre FC Annecy vs Stade de Reims sera diffusée en direct sur beIN Sports 1. Cette chaîne est le diffuseur officiel de nombreuses affiches de Ligue 2 et proposera ce match en intégralité. Une excellente occasion de suivre une confrontation qui pourrait bien peser dans la suite du championnat.

Le match étant programmé un samedi après-midi, c’est le moment idéal pour savourer un bon match de foot à la maison. Pour les passionnés de ballon rond, cette affiche s’annonce plaisante à suivre.

Comment suivre la rencontre

Pour profiter du match en streaming, vous devez disposer d’un abonnement actif à beIN Sports. Une fois connecté à votre compte via le site officiel ou l’application dédiée, il vous suffira de naviguer vers la chaîne beIN Sports 1.

Il est conseillé de se connecter dès 14:00 pour ne rien manquer du début du match, voire quelques minutes avant pour suivre l’avant-match, les compositions officielles et les premières analyses.

Rappel du contexte et de l’enjeu de ce match

Ce rendez-vous intervient dans le cadre de la 5e journée de Ligue 2. Pour le FC Annecy, il s’agit d’un match important à domicile, qui peut permettre de gagner en confiance et marquer des points précieux. Quant au Stade de Reims, une victoire à l’extérieur renforcerait ses ambitions dans la course à la montée.

Dans un stade neutre comme Gaston-Gérard, les cartes sont redistribuées et chaque erreur peut coûter cher. L’enjeu est double : prendre des points et façonner l’état d’esprit pour la suite du championnat.

La chaîne propose-t-elle un replay ?

Oui, beIN Sports propose généralement un replay complet du match sur sa plateforme de streaming. Les abonnés peuvent donc revisionner le match à tout moment après sa diffusion, via l’espace « Replay » de leur application ou site web beIN Sports.

Récapitulatif des infos à retenir