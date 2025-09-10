Sur quelle chaîne voir Cagliari Calcio vs Parme FC en streaming ?

La troisième journée de Serie A nous offre une belle affiche ce samedi 13 septembre 2025 entre le Cagliari Calcio et le Parme FC. Le coup d’envoi est prévu à 15:00 au stade Unipol Domus, sur l’île de Sardaigne. Ce duel entre deux clubs historiques du football italien s’annonce engagé, entre ambitions de maintien et volonté de s’installer durablement en première division.

Sur quelle chaîne peut-on regarder Cagliari Calcio vs Parme FC ?

Le match Cagliari Calcio vs Parme FC sera diffusé en direct en France sur DAZN. Cette plateforme, spécialisée dans la diffusion du football international, propose une couverture complète de la Serie A, avec tous les matchs en haute définition.

Ce match s’annonce agréable à suivre, avec deux équipes qui ont bien démarré la saison. Personnellement, je me poserai devant ma TV pour ne pas manquer une minute de cette confrontation.

Comment suivre la rencontre

Pour suivre Cagliari vs Parme en streaming, il vous suffit d’avoir un abonnement actif sur la plateforme DAZN. L’accès peut se faire via votre navigateur web, mais aussi via l’application mobile ou TV de DAZN disponible sur iOS, Android, Smart TV, Apple TV ou consoles de jeux.

Connectez-vous à partir de 15:00 pour vivre l’avant-match, les compositions officielles et toutes les dernières infos des deux camps.

Rappel du contexte et de l’enjeu de ce match

Cette rencontre compte pour la 3e journée de Serie A et suscite déjà de l’attention. Cagliari, de retour parmi l’élite, cherche à capitaliser sur son bon début de saison et enchaîner à domicile. De son côté, Parme FC, solide et ambitieux, veut confirmer ses capacités à jouer les troubles-fêtes cette année. Un succès dans ce duel direct permettrait à l’une ou l’autre équipe de se positionner dans la première moitié du classement dès les premières semaines.

La chaîne propose-t-elle un replay ?

Oui, DAZN offre la possibilité de revoir le match en replay dès la fin de la rencontre. Que vous ayez manqué le direct ou souhaitiez revivre les moments forts, vous pourrez accéder au replay via l’application ou le site dans la section dédiée à la Serie A.

Récapitulatif des informations essentielles