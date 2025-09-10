Sur quelle chaîne voir VfL Wolfsbourg vs 1. FC Cologne en streaming ?

Le VfL Wolfsbourg reçoit le 1. FC Cologne ce samedi 13 septembre 2025 dans le cadre de la 3e journée de Bundesliga. Le match se déroulera au Volkswagen Arena, avec un coup d’envoi prévu à 15:30. Une affiche qui promet du spectacle entre deux formations désireuses de bien lancer leur saison.

Sur quelle chaîne peut-on regarder VfL Wolfsbourg vs 1. FC Cologne ?

La rencontre entre Wolfsbourg et Cologne sera diffusée en direct sur beIN SPORTS MAX 9HD. Cette chaîne propose une couverture complète du championnat allemand, incluant les commentaires et analyses avant et après le match. Pour les passionnés de Bundesliga, c’est un rendez-vous incontournable.

Cette rencontre va être agréable à suivre, moi personnellement je me poserais devant ma TV pour regarder ce match.

Comment suivre la rencontre

Pour accéder au match en streaming, il est nécessaire d’avoir un abonnement actif à beIN Sports. Vous pouvez activer votre abonnement via votre fournisseur d’accès habituel ou directement sur le site de beIN Sports.

Une fois connecté, rendez-vous sur beIN SPORTS MAX 9HD à partir de 15:30 pour profiter de l’avant-match : compositions d’équipes, arbitres, dernières infos… À ne pas manquer pour bien se plonger dans l’ambiance.

Rappel du contexte et de l’enjeu de ce match

Ce duel compte pour la 3e journée de Bundesliga, et il est déjà important pour les deux équipes. Wolfsbourg évolue à domicile et espère confirmer un bon début de championnat pour s’installer dans le haut du classement. De son côté, Cologne vient avec l’intention de prendre des points face à un concurrent direct au milieu de tableau. Un match à enjeux qui devrait être disputé.

La chaîne propose-t-elle un replay ?

Oui, un replay du match Wolfsbourg vs Cologne sera disponible sur beIN Sports. Il faudra toutefois être abonné pour y accéder. Cela permettra à ceux qui n’ont pas pu voir le match en direct de revivre l’intégralité de la rencontre quand ils le souhaitent.

