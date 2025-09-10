Sur quelle chaîne voir 1. FC Union Berlin vs TSG 1899 Hoffenheim en streaming ?

Le 1. FC Union Berlin accueille le TSG 1899 Hoffenheim ce samedi 13 septembre 2025 pour la 3e journée de Bundesliga. Le coup d’envoi est prévu à 15:30 au Stadion An der Alten Försterei, un rendez-vous attendu entre deux équipes ambitieuses du championnat allemand.

Sur quelle chaîne peut-on regarder 1. FC Union Berlin vs TSG 1899 Hoffenheim ?

Pour suivre la rencontre Union Berlin – Hoffenheim en direct en France, branchez-vous sur beIN SPORTS MAX 8HD. La chaîne retransmettra l’intégralité du match, avec prise d’antenne dès l’avant-match. Cette confrontation promet du spectacle, personnellement je me poserais devant ma TV pour ne pas en perdre une minute.

Comment suivre la rencontre

Pour accéder au streaming du match en direct, il suffit de souscrire un abonnement beIN Sports, disponible via votre fournisseur d’accès TV, ou directement en ligne sur le site officiel de la chaîne ou de certaines plateformes partenaires.

Une fois abonné, connectez-vous à beIN SPORTS MAX 8HD quelques minutes avant le coup d’envoi, autour de 15:15, afin de profiter de l’analyse d’avant-match et d’une immersion totale dans l’ambiance du match.

Rappel du contexte et de l’enjeu de ce match

La 3e journée de Bundesliga peut déjà jouer un rôle dans la dynamique des deux équipes. Union Berlin, avec le soutien de son public, cherchera à confirmer ou redresser la barre en ce début de saison. Hoffenheim, de son côté, veut s’imposer à l’extérieur et continuer à accumuler les points dans l’optique d’un bon classement. Ce duel s’annonce équilibré et stratégique, dans une ambiance électrique au Stadion An der Alten Försterei.

La chaîne propose-t-elle un replay ?

Oui, beIN SPORTS propose un service de replay permettant de revoir le match après sa diffusion. Il sera accessible via l’espace de rattrapage de la plateforme beIN Connect, sous réserve d’un abonnement actif.

Résumé des informations de diffusion