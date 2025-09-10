Sur quelle chaîne voir 1. FSV Mayence 05 vs RB Leipzig en streaming ?

Le MEWA ARENA s’apprête à vibrer ce samedi 13 septembre 2025 à partir de 15:30 pour un affrontement prometteur entre le 1. FSV Mayence 05 et le RB Leipzig. Ce match, comptant pour la 3e journée de Bundesliga, s’annonce palpitant entre deux formations qui veulent marquer des points précieux en ce début de saison.

Sur quelle chaîne peut-on regarder 1. FSV Mayence 05 vs RB Leipzig ?

La rencontre Mayence – RB Leipzig sera diffusée en France sur beIN SPORTS MAX 6HD. La chaîne propose une couverture complète de la Bundesliga, avec un direct dès 15:30 pour ne rien manquer du coup d’envoi.

C’est une belle affiche à suivre en intégralité, idéale pour les fans de football allemand. Personnellement, je me poserai devant ma TV pour ne pas en perdre une miette.

Comment suivre la rencontre :

Pour regarder le match en streaming, il vous suffit d’être abonné à beIN Sports. Une fois connecté à votre compte via l’application mobile ou le site officiel, rendez-vous sur la chaîne beIN SPORTS MAX 6HD.

Conseil : connectez-vous à partir de 15:00 pour profiter de l’avant-match avec les compositions, les dernières analyses et toutes les infos sur les joueurs clés.

Rappel du contexte et de l’enjeu de ce match

Ce duel entre le 1. FSV Mayence 05 et le RB Leipzig arrive tôt dans la saison mais il est déjà lourd d’enjeux. Mayence, en quête de stabilité, veut se montrer solide à domicile pour engranger des points précieux face à un adversaire du top 5 régulier du championnat.

De son côté, Leipzig entend bien confirmer ses ambitions et ne pas laisser échapper des points dans cette 3e journée. Une victoire à l’extérieur serait un signal fort envoyé à ses concurrents pour les places européennes.

La chaîne propose-t-elle un replay ?

Oui, bonne nouvelle : un replay du match sera disponible sur la plateforme de beIN Sports pour tous les abonnés. Si vous ne pouvez pas être devant votre écran à 15:30, vous pourrez le regarder plus tard à votre convenance via le service de rediffusion en ligne.

Récapitulatif :