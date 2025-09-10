Sur quelle chaîne voir Newcastle United FC vs Wolverhampton Wanderers en streaming ?

Le choc entre Newcastle United FC et Wolverhampton Wanderers s’annonce palpitant dans le cadre de la 4e journée de Premier League. Le coup d’envoi sera donné le samedi 13 septembre 2025 à 16:00, au St. James’ Park. Une affiche prometteuse entre deux équipes qui ont leurs cartes à jouer dans ce début de saison.

Sur quelle chaîne peut-on regarder Newcastle United FC vs Wolverhampton Wanderers ?

Ce match de Premier League sera diffusé en direct sur CANAL+. Les fans du championnat anglais pourront profiter de cette rencontre en haute qualité, depuis leur télévision ou via les services en ligne du groupe. C’est une belle occasion de vivre une confrontation intense entre deux équipes ambitieuses. Match à ne pas manquer !

Comment suivre la rencontre

Pour suivre Newcastle vs Wolverhampton en streaming, il est indispensable de disposer d’un abonnement actif à CANAL+. Il vous suffira alors de vous connecter à l’application myCANAL, disponible sur ordinateur, smartphone, tablette ou Smart TV. Pensez à vous installer dès 15:45 pour ne rien rater de l’avant-match, des compositions d’équipe aux analyses d’avant-rencontre.

Rappel du contexte et de l’enjeu de ce match

Cette rencontre est importante pour les deux clubs. Newcastle United tentera de s’imposer à domicile pour confirmer son ambition de rester dans le top du classement dès le début de la saison. De son côté, Wolverhampton voudra ramener un résultat positif de St. James’ Park pour éviter de se laisser distancer. Avec l’arbitrage de Chris Kavanagh et l’atmosphère du stade, cette affiche promet du spectacle. Personnellement, je me poserais devant ma TV pour regarder ce match captivant !

La chaîne propose-t-elle un replay ?

Oui, CANAL+ offre généralement une rediffusion en replay de ses contenus sportifs. Si vous ratez le direct, vous pourrez retrouver le match dans la section « À la demande » de myCANAL, disponible pour tous les abonnés.

Récapitulatif