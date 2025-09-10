Sur quelle chaîne voir SV Zulte-Waregem vs Oud-Heverlee Louvain en streaming ?

Ce week-end, la 7e journée de la Jupiler Pro League réserve un affrontement intéressant entre le SV Zulte-Waregem et Oud-Heverlee Louvain. Le match se déroulera le samedi 13 septembre 2025 à 16:00, au Elindus Arena. Une rencontre prometteuse entre deux formations avides de points, à ne pas manquer pour tous les passionnés de football belge.

Sur quelle chaîne peut-on regarder SV Zulte-Waregem vs Oud-Heverlee Louvain ?

La diffusion du match SV Zulte-Waregem vs OH Louvain sera assurée en exclusivité en France sur DAZN. Ce rendez-vous sera diffusé en direct, vous permettant de vivre chaque instant de cette affiche palpitante de la Jupiler Pro League.

Ce duel, programmé à 16:00, sera à suivre en intégralité sur la plateforme de streaming, fidèle au poste pour les fans de football international.

Comment suivre la rencontre

Pour regarder le match en streaming, il vous suffit d’être abonné à DAZN. Vous pouvez activer votre abonnement directement sur le site officiel de la plateforme ou via leur application mobile.

Connectez-vous idéalement dès 15:45 pour profiter de l’avant-match, des compositions officielles et des analyses d’avant-rencontre qui précèdent ce face-à-face.

Rappel du contexte et de l’enjeu de ce match

Cette rencontre entre Zulte-Waregem et OH Louvain s’inscrit dans le cadre de la 7e journée de la Division 1A belge. Pour Zulte-Waregem, c’est l’occasion de briller à domicile et de consolider une position favorable au classement. Côté Louvain, un déplacement difficile mais crucial pour grappiller des points hors de ses bases et rester dans la course aux places européennes.

Cette confrontation s’annonce donc décisive dans la dynamique des deux clubs. Personnellement, je ne manquerais pas ce match, qui pourrait bien offrir du beau spectacle entre deux équipes déterminées.

La chaîne propose-t-elle un replay ?

Oui, DAZN propose un service de replay. Si vous ne pouvez pas regarder la rencontre en direct, il vous sera possible de la revoir en différé, accessible à tout moment sur la plateforme pour les abonnés.

Récapitulatif des infos du match