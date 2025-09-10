Sur quelle chaîne voir Everton FC vs Aston Villa FC en streaming ?

La quatrième journée de Premier League offre un très beau duel entre Everton FC et Aston Villa FC. Ce match se disputera le samedi 13 septembre 2025 à 16:00, au Hill Dickinson Stadium. Une belle affiche attend les fans de football anglais, qui devraient se régaler devant cette confrontation disputée.

Sur quelle chaîne peut-on regarder Everton FC vs Aston Villa FC ?

La diffusion en direct du match Everton FC vs Aston Villa FC sera assurée en exclusivité par la chaîne CANAL+ FOOT. Cette rencontre de Premier League, très attendue par les supporters des deux clubs, sera visible dès 16:00 en France. Il est donc conseillé de s’installer confortablement pour ne rien manquer de ce rendez-vous.

Ce genre de match promet un vrai spectacle, avec deux équipes ambitieuses et des joueurs talentueux sur le terrain. Personnellement, je me poserai volontiers devant ma TV pour suivre cette belle affiche.

Comment suivre la rencontre

Pour regarder le match en direct streaming, vous devez être abonné à l’offre CANAL+ incluant la chaîne CANAL+ FOOT. Une fois votre abonnement activé, vous pouvez accéder au streaming sur votre téléviseur connecté, ordinateur, tablette ou smartphone via l’application ou le site officiel de la plateforme.

Nous vous conseillons de vous connecter dès 16:00 pour profiter des premières images de l’avant-match, des compositions officielles et des analyses des consultants.

Rappel du contexte et de l’enjeu de ce match

Ce choc de la 4e journée de Premier League oppose deux clubs historiques du football anglais. Everton, qui joue à domicile au Hill Dickinson Stadium, veut s’offrir un bon départ de saison devant son public. De leur côté, les Villans d’Aston Villa comptent bien jouer les trouble-fête à l’extérieur et s’imposer pour grimper rapidement au classement.

Ce match est aussi important au niveau du moral, car il peut donner un vrai élan aux vainqueurs dès le début du championnat. Avec des ambitions européennes pour Aston Villa et le besoin de stabilité pour Everton, chaque point est crucial.

La chaîne propose-t-elle un replay ?

Oui, un replay du match Everton FC vs Aston Villa FC sera proposé sur la plateforme CANAL+ après la diffusion en direct. Les abonnés pourront revoir le match à tout moment, que ce soit pour revivre les moments forts ou pour une séance de rattrapage.

Les infos essentielles à retenir