Sur quelle chaîne voir Crystal Palace FC vs Sunderland AFC en streaming ?

Le Selhurst Park s’apprête à une nouvelle après-midi de football intense ce samedi 13 septembre 2025 à l’occasion de la 4e journée de Premier League. À 16:00, le Crystal Palace FC reçoit Sunderland AFC pour une rencontre qui promet du spectacle devant des supporters passionnés.

Sur quelle chaîne peut-on regarder Crystal Palace FC vs Sunderland AFC ?

Le match entre Crystal Palace et Sunderland sera diffusé en exclusivité en France sur CANAL+. Disponible à partir de 16:00, ce rendez-vous est à ne pas manquer pour les amateurs de Premier League. Que ce soit pour suivre les prestations de jeunes talents ou vivre une ambiance anglaise authentique, cette rencontre s’annonce des plus plaisantes. Personnellement, je ne manquerai ce match sous aucun prétexte, bien calé devant ma TV !

Comment suivre la rencontre

Pour accéder à la diffusion en direct, il vous suffit d’être abonné à CANAL+. Une fois votre compte activé, vous pouvez regarder le match en direct via l’application myCANAL sur téléviseur connecté, tablette, smartphone ou ordinateur.

Connectez-vous dès 16:00 pour suivre l’avant-match, les analyses d’avant-rencontre et ne rien manquer des compositions officielles ou des premières impressions des entraîneurs.

Rappel du contexte et de l’enjeu de ce match

Cette rencontre compte pour la 4e journée de la Premier League, un moment déjà important dans la saison. Pour Crystal Palace, il s’agit de capitaliser sur ce début de championnat pour asseoir une dynamique positive à domicile. Face à eux, Sunderland est bien décidé à créer la surprise à l’extérieur et accumuler des points précieux pour éviter de s’enfoncer dans les bas-fonds du classement.

Chacune des deux équipes a donc une motivation claire : prendre les trois points dans une confrontation qui pourrait déjà peser lourd dans la suite de leur saison.

La chaîne propose-t-elle un replay ?

Oui, les abonnés CANAL+ peuvent accéder au replay du match après sa diffusion. Il sera disponible sur l’espace VOD de la plateforme myCANAL, idéal pour revoir les meilleurs moments ou simplement visionner la rencontre si vous ne pouvez pas la suivre en direct.

Résumé des informations clés