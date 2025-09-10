Sur quelle chaîne voir Fulham FC vs Leeds United FC en streaming ?

Le choc entre Fulham FC et Leeds United FC, comptant pour la 4e journée de Premier League, aura lieu le samedi 13 septembre 2025 à 16:00 au mythique Craven Cottage, antre des Cottagers. Ce duel promet un affrontement intense entre deux formations déterminées à bien lancer leur saison dans l’élite anglaise. Une rencontre qui s’annonce engagée et qui mérite franchement d’être suivie avec attention.

Sur quelle chaîne peut-on regarder Fulham FC vs Leeds United FC ?

Le match Fulham FC vs Leeds United FC sera diffusé en direct sur CANAL+. Que vous soyez supporter de Fulham, passionné des Whites de Leeds, ou simple amateur de football anglais, c’est le rendez-vous à ne pas manquer. La chaîne diffusera la rencontre dès le coup d’envoi, prévu à 16:00, avec une couverture complète et des commentaires en français.

Cette affiche de Premier League sera sans doute agréable à suivre : moi personnellement je me poserais devant ma TV pour ne rien manquer de ce match toujours très disputé entre ces deux clubs historiques.

Comment suivre la rencontre

Pour accéder à la diffusion du match en streaming, il vous faut disposer d’un abonnement CANAL+. Une fois abonné, vous pouvez suivre la rencontre sur votre téléviseur, votre ordinateur ou encore votre tablette via l’application myCANAL. Il est conseillé de se connecter à partir de 15:45 pour profiter de l’avant-match, des compositions d’équipe et des premières analyses en plateau.

À voir Sur quelle chaîne voir Manchester City FC vs Manchester United FC en streaming ?

Rappel du contexte et de l’enjeu de ce match

Cette opposition entre Fulham FC et Leeds United FC intervient lors de la 4e journée de Premier League, une période charnière dans le début de saison. Pour Fulham, jouer à domicile représente une opportunité précieuse de prendre des points devant ses supporters et de poser les bases d’une saison solide. De leur côté, les joueurs de Leeds ont à cœur de briller à l’extérieur et d’envoyer un message fort à leurs concurrents. Ce match peut avoir des conséquences importantes dans la dynamique des deux équipes à ce stade de la compétition.

La chaîne propose-t-elle un replay ?

Oui, si vous avez manqué le direct, CANAL+ met à disposition un replay du match via l’application myCANAL. Vous pourrez donc revoir Fulham vs Leeds à tout moment après la diffusion en direct. Idéal pour ceux qui ne peuvent pas voir le match samedi après-midi.

Récapitulatif des informations à retenir