Sur quelle chaîne voir Swansea City AFC vs Hull City AFC en streaming ?

Ce samedi 13 septembre 2025, les amateurs de football britannique ont rendez-vous avec une belle affiche de la cinquième journée de League Championship : Swansea City AFC reçoit Hull City AFC au Swansea.com Stadium. Le coup d’envoi est prévu pour 16:00, une heure parfaite pour s’immerger dans l’ambiance de la deuxième division anglaise. Cette rencontre promet d’être intense entre deux clubs aux ambitions claires en début de saison.

Sur quelle chaîne peut-on regarder Swansea City AFC vs Hull City AFC ?

En France, la retransmission en direct de Swansea vs Hull City est assurée par beIN SPORTS MAX 9HD. Cette chaîne proposera l’intégralité du match à partir de 16:00. Si vous êtes abonné à beIN Sports, vous aurez donc la possibilité de vivre ce match clé en très haute qualité, en exclusivité.

C’est un rendez-vous à ne pas manquer pour les fans de la Championship, d’autant que cette opposition entre Gallois et Anglais pourrait réserver de belles surprises. Personnellement, je me poserais devant ma TV pour suivre cette rencontre qui s’annonce très agréable à regarder.

Comment suivre la rencontre :

Pour suivre le match en streaming, il est nécessaire d’avoir un abonnement actif à beIN Sports. Vous pouvez activer votre abonnement en ligne en vous connectant sur le site officiel du diffuseur, puis accéder au direct via leur application mobile ou leur plateforme web.

Pensez à vous connecter dès 16:00 pour ne rien manquer de l’avant-match, des compositions officielles et des toutes premières analyses juste avant le coup d’envoi.

Rappel du contexte et de l’enjeu de ce match

Ce match entre Swansea City et Hull City compte pour la 5e journée du championnat League Championship. À ce stade de la saison, chaque point est précieux pour s’installer dans la première moitié du tableau ou éviter de décrocher.

Swansea, solide à domicile, cherchera à confirmer ses ambitions dans la compétition. Hull City, de son côté, espère réaliser un coup à l’extérieur pour consolider sa position face à un concurrent direct. Dans un championnat aussi disputé que la Championship, cette rencontre revêt déjà un certain enjeu, même si la saison est encore longue.

La chaîne propose-t-elle un replay ?

Oui, beIN Sports met à disposition un service de replay pour ses abonnés. Si vous ne pouvez pas assister au match en direct, vous pourrez le revoir en différé sur la plateforme beIN SPORTS CONNECT, à condition d’être abonné. De quoi rattraper facilement cette affiche solide de Championship.

Récapitulatif