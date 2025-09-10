Sur quelle chaîne voir Real Sociedad vs Real Madrid CF en streaming ?

La Liga continue avec une affiche de prestige : Real Sociedad vs Real Madrid CF, un duel entre deux des formations les plus compétitives du championnat. Ce match comptant pour la 4e journée se tiendra le samedi 13 septembre 2025 à 16h15 au Reale Arena, le stade de la Real Sociedad. L’ambiance promet d’être électrique pour ce choc très attendu en Espagne.

Sur quelle chaîne peut-on regarder Real Sociedad vs Real Madrid CF ?

Le match sera retransmis en direct à la télévision française sur beIN SPORTS 2. Cette chaîne détient les droits de diffusion de nombreuses rencontres de Liga, et ce duel entre deux poids lourds espagnols ne fait pas exception.

Vous pourrez suivre l’intégralité du match et profiter d’une couverture professionnelle avec commentaires, analyses et avant-match. Une chose est sûre : cette rencontre va être agréable à suivre, moi personnellement je me poserais devant ma TV pour regarder ce match.

Comment suivre la rencontre

Pour visionner Real Sociedad vs Real Madrid CF en streaming, il vous faut disposer d’un abonnement actif à beIN Sports. Une fois l’abonnement souscrit, vous pourrez accéder au match via la plateforme beIN SPORTS Connect sur votre smartphone, tablette ou ordinateur.

Il est conseillé de vous connecter dès 16h00 pour ne rien manquer de l’avant-match et profiter des commentaires d’avant-rencontre qui contextualisent les forces en présence.

Rappel du contexte et de l’enjeu de ce match

La 4e journée de Liga offre un duel intense entre la Real Sociedad, solide à domicile, et le Real Madrid, toujours favori pour le titre. Ce match, joué au Reale Arena, est l’un des chocs majeurs du début de saison en Espagne. Pour la Real Sociedad, prendre des points face aux Madrilènes serait un signe fort de leurs ambitions européennes. Côté Real Madrid, l’objectif est clair : enchaîner les victoires pour asseoir leur domination sur le championnat.

La chaîne propose-t-elle un replay ?

Oui, un replay sera disponible. Si vous avez manqué le direct, beIN SPORTS propose généralement un replay accessible sur sa plateforme numérique. Il vous suffit de vous connecter à votre compte beIN SPORTS pour retrouver le match dans la rubrique des replays en quelques heures après le coup de sifflet final.

Récapitulatif des informations clés